El BNG da vía libre a los presupuestos después de anunciar su abstención

Santiago. La portavoz municipal Goretti Sanmartín, luego de la Comisión de Hacienda, anunció la abstención del BNG en el Pleno de Presupuestos previsto para lEL15 de febrero, al tener en cuenta las diversas actuaciones que aceptó el PSOE del paquete de 40 propuestas trasladadas durante la negociación que eran, en buena parte, demandas vecinales.

Para el BNG esta propuesta presupuestaria llega muy tarde, con tres meses ya perdidos para la ejecución de un presupuesto importante, que sube a los 133 millones de euros incluyendo el presupuesto consolidado de los entes autónomos y que se sitúa en los casi 130 millones de euros para el Ayuntamiento en particular. “Preocúpanos que chegue tarde porque, máis unha vez, temos que falar dunha baixa execución no ano 2021, que a 30 de setembro se situaba no 9,83 % no capítulo de obras e investimentos e que veremos se chega ao 20 % a finais de ano”, indicó. Por eso, entre las condiciones que el BNG puso para negociar estos presupuestos estuvo la de convocar reuniones periódicas con la concejal de Hacienda para que dé cuenta del grado de ejecución general y del grado de ejecución particular de aquellas partidas que fueron propuestas del BNG.

Entre estas propuestas que se incluyen en los Presupuestos para 2022, están las ayudas para sectores afectados por la covid-19 y por las obras, la reserva de una cantidad para saneamiento y abastecimiento para el rural, fijada en 841.600 euros, “aínda que a nosa demanda era dun millón despois de varios anos incorporando 0 euros para este concepto”, la estatua dedicada a Ánxel Casal, la realización de la siguiente fase de la obra de Castrón Douro a Sar, con un importe de 420.000 euros, la puesta en funcionamiento del centro de asesoramiento LGBT, el nuevo parque de skate en Conxo por 150.000 euros y la convocatoria de la línea de ayudas para ONG y Cooperación por valor de 97.000 euros. También contará con presupuesto la actuación integral en Guadalupe-A Ponderosa con una inversión de 750.000 euros, el compromiso con instalaciones deportivas como la nueva piscina de Santa Marta o Cidade da Raqueta, la mejora de la calle Mallou con una inversión de 350.000 euros, el servicio de control de las empresas concesionarias y la realización de los estudios necesarios para conseguir la accesibilidad y humanización de la rúa Bispo Teodomiro y del barrio de la Estila y avenida de Salamanca.

Desde el Gobierno local se comprometieron también a realizar una negociación con la Xunta de Galicia y otras administraciones para conseguir un centro de día en Fontiñas y un Conservatorio de Danza. Además, incorporarán crédito necesario para dotar la Rocha Forte de un local multiusos imprescindible para un vecindario de las más activas del ayuntamiento.

Sin embargo, advirtió de otras cuestiones de interés que quedaron en el tintero, como la negativa a hacer nuevos aparcamientos públicos, las obras de humanización del Restollal, el plan de mejora del final de las obras de Vista Alegre, la fase pendiente de las obras en los Basquiños-A Pastoriza, la creación de un Museo de Fotografía y del espacio para las escenografías de Kukas, el final de las obras de Puente lana Reina y un plan de empleo juvenil. V.ÁLVAREZ