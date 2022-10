El BNG propondrá reforzar las líneas de transporte urbano en los domingos

Santiago. Tras analizar las propuestas de la juventud universitaria que recogidas por el grupo municipal del BNG con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad peatonal, la agrupación ha comprobado que entre ellas figura la entrada en funcionamiento los domingos de la línea de transporte urbano que sale de las estaciones de tren y de autobuses hacia la zona de residencias de estudiantes.

En concreto, explicó la portavoz municipal del grupo, Goretti Sanmartín, se trata de “atender a demanda existente en horario de tarde e de noite, até a chegada dos últimos trens e autobuses procedentes doutras vilas e cidades do país, para poder ir ás residencias universitarias coas súas equipaxes en transporte público”. Por ello, “es necesaria la circulación de la línea 15 que une los campus norte y sur también los domingos de tarde-noche”, como expresó en un comunicado.

DEMANDA GENERAL. En la misma carta recuerda que, para ir desde la estación al campus norte, actualmente estos usuarios abordan la línea 5 y las paradas que les quedan más cerca están en República Argentina. “Nunha cidade universitaria como Santiago de Compostela, con milleiros de estudantes que van e veñen cada venres e domingo á estación intermodal, é necesario observar estes fluxos de demanda de transporte colectivo para reordenar as liñas e darlles facilidades para poderen chegar con comodidade e seguranza aos lugares onde viven”, indicó la portavoz. “É unha mellora loxística e de eficiencia, que non entraña un incremento elevado de gasto e pode favorecer o uso do transporte colectivo”, añadió.

Otra demanda general es la de mantener los domingos, por lo menos, una frecuencia de mañana y otra de tarde en las líneas de autobús que conectan los barrios con el casco urbano, para que vecinos y vecinas puedan desplazarse con el fin de pasear por la alameda y por la Ciudad histórica o asistir a las actividades que se programan alrededor de ese entorno y no quedar aisladas por la interrupción de transporte público ese día de la semana.

“Así, desde o BNG reclamaremos no pleno que o goberno local, a través de Tussa, dispoña dunha liña de autobuses urbanos os domingos para atender o alumnado universitario” y que, anunció Sanmartín, “poña, cando menos, unha frecuencia de mañá desde os barrios ao centro urbano e outra de volta de tarde para que a xente poida achegarse ao centro da cidade tamén os domingos”. ECG