“El Camino de Santiago te da respuestas, aunque no busques”

Cada día madrugo más. Aún sin saberlo me espera la jornada más dura de las cuatro. Nicolas (Lille), sentado en un banco, lía algo para fumar. Desde Calzada es un agradable paseo hasta Bercianos, en cuyos aledaños topo con un grueso arco plateado en plena senda. Unos vecinos me dicen, al cruzarnos, que es un adorno de un artista local. ¡Menudo horror ortopédico! Antes de abandonar el pueblo, reparo en una torre campanario metálica, singular, pero que no tiene uso, ya que al parecer el obispo no la quiso bendecir, aduciendo algo así como que no estaba en tierra sagrada. La historia me la cuenta Práxedes, a cuyos nietos les cuesta pronunciar su nombre, y la corrobora mi taxista. Me espera El Burgo Ranero cuando coincido con Salvatore (Sicilia) y Pablo (43 años). Este último, un maño que trabaja en Chipre como bróker en una empresa de finanzas, empezó en Saint Jean Pied de Port el 24 de julio y, a pesar de que sufrió una docena de ampollas y padece hernia discal, piensa llegar a Santiago a finales de agosto. “El Camino te da respuestas, aunque no busques preguntas. Y te hace mejor persona. A mí me impulsa a ayudar más a la gente”, según me espeta a bocajarro.

En la villa de las ranas entro con Julio, un vecino de León que vive aquí. En la terraza de El Camino coincidimos varios grupitos de andarines. Las paredes del bar están empapeladas de fotos de peregrinos, presididas por una bufanda futbolera de la Cultural. “Los peregrinos me transmiten tranquilidad, amabilidad y diversión. Y con algunos mantengo la relación a través de las redes sociales”, tal como cuenta Diana, la joven mujer que atiende el bar y que, en noviembre, empezará en Sarria (Lugo) la Ruta jacobea para “vivir” en su propia piel la experiencia de la que tanto le hablan sus clientes. Me pongo en marcha el último de la cuadrilla, para variar.

Trece kilómetros hasta Reliegos de las Matas sin un maldito pueblo ni fuente. Buena parte del itinerario por Tierra de Campos está acondicionado a propósito para los peregrinos, con rectilíneas sendas en fuga, jalonadas por plataneros de sombra en muchos tramos, con el consiguiente aprovechamiento peatonal entre pueblos. Aunque Tomás, un paisano de 75 años que se quedó ciego hace veinte, va por la carretera con cachava y sombrero: “Lo mío no tiene operación, pero hay que sacarle a la vida todo lo que se pueda”. Y me quedo anonadado de cómo se maneja solo y de cómo encara su existencia. Él es la última persona que veo hasta el final de mi tercera etapa. Me llama la atención que por estos lares haya extensos campos de maíz. Las horas del mediodía se tornan cansinas y eternas, pero me reconforta que cumpliré el exigente programa, no sin breves reposos para beber. Hoy no me pillan sin agua.

Reliegos es otro pueblo escondido. Mis compañeros llegaron hace más de una hora. Son casi las cuatro y en la Bodega Gil II me regalo un sabroso plato de rabas con tomates de la “huertina” local. El bullicio en el bar me parece atronador, será el contraste con los silencios del camino. Lo atienden las hermanas Beatriz (43 años) y Blanca (40 años), que son ya la cuarta generación al frente del establecimiento que también posee albergue. Me cuentan que el año pasado había que “hacer la ola” cada vez que pasaba un peregrino. “Este verano –añaden– pasan a diario 40-45, pero en un año normal llegan entre 200 y 250. Nos encanta esto y a mimo tratamos a los peregrinos. Les gusta mucho nuestra tortilla de patata con calabacín o pimientos. Y algunos nos dicen que, cuando lleguen a Santiago, vuelven a por nosotras (risas)”. En el local suena Fiordaliso, aquella italiana de principios de los ochenta que se hizo popular con Yo no te pido la luna. Yo no quiero más sol.

Vuelvo a Sahagún en mi taxi habitual y, en la farmacia de la Plaza Mayor, me reencuentro con Charo, su titular. Estudió la carrera en Santiago y no la había vuelto a ver desde aquella época en que los universitarios abarrotamos el desaparecido pabellón de Sar para escuchar y ver a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés; un día que llovía a mares, según nos recordó su marido, Jose, también farmacéutico. Tiempo de canciones nuevas que entonábamos al son de letras que decían “ojalá que la tierra no te bese los pasos”. Cuarenta años después, anhelo que la tierra guíe mis pasos.