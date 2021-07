El Camino vuelve a ‘volar’ muy alto: casi 5.000 peregrinos en tres días

“La proyección internacional del Camino es brutal. Durante estos cuatros días me han escrito seguidores que tengo en distintos puntos del mundo, lo cual es una demostración más de la imparable atracción de la Ruta en diferentes países. De hecho, gente de Nueva York me escribió para preguntarme qué tal la experiencia y me comentaban que ellos ya conocían el Camino y sus encantos”. La modelo, influencer y diseñadora de moda Gala González tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram, y muchos de ellos la han acompañado durante las cuatro etapas del Camino Portugués que ha completado junto a otros tres influencers gallegos: Martiño Rivas, Xurxo Carreño y Cristina Cerqueiras. Los cuatro suman cuatro millones de seguidores en la popular red social.

“Somos compañeros de profesión y lo hemos pasado muy bien juntos, han sido cuatro jornadas maravillosas. Yo ya había hecho el Camino hace unos años, pero el hecho de volver a repetir la experiencia ha sido muy bonito. Además, hemos comprobado que la Ruta Xacobea es una opción perfecta para pasar unos días de vacaciones, y desconectar en un entorno increíble y con una actividad ligada al deporte”, valora Gala González, al tiempo que destaca que peregrinar hasta Santiago es un reto que se puede realizar a cualquier edad. “Mi padre hizo más de 100 kilómetros en menos etapas que nosotros. En este sentido, lo importantes es hacerlo a tu ritmo”, indicaba ayer la influencer coruñesa en conversación con este periódico, justo después de culminar el desafío Instagrammers no Camiño, una campaña organizada por la Xunta con el objetivo de promocionar los hashtags #GaliciaDestinoSeguro y #CamiñaAGalicia.

“Moda, tendencias, estilo de vida, humor, cine, teatro... Todo eso representan estos cuatro imstagrammers gallegos que con su talento y su carisma conquistan a cuatro millones de personas que siguen cada día sus cuentas, su trabajos profesionales y sus recomendaciones”, destacan desde el Gobierno gallego.

“Estoy convencida de que este viaje tendrá un efecto multiplicador no solo entre los seguidores habituales de Gala González, Martiño Rivas, Xurxo Carreño y Cristina Cerqueiras, sino también entre otras muchas personas que se interesaron por su aventura y que seguramente se van a animar a hacer el Camino y a disfrutar de una experiencia tan emocionante como segura”, destacó ayer la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que les recibió en el Obradoiro y agradecía su “apuesta” por El Camino en el marco de un Xacobeo tan especial. En la misma línea, Gala González apunta que, dado el indiscutible impacto que tiene el Camino a nivel internacional, considera muy importante conseguir que personas de su entorno –familia, amigos...– “también se animen a completar alguno de los distintos itinerarios de la Ruta”.

El recibimiento a los cuatro influencers gallegos se llevó a cabo ante la mirada de los numerosos caminantes que llegaron en la mañana de ayer al Obradoiro, tal y como muestran los datos publicados por la Oficina Internacional de Acogida al Peregrino, puesto que el contador de Compostela alcanzó ayer las 1.171 entregas, un dato en la línea de los registrados en los últimos días, donde en varias jornadas consecutivas se ha superado la barrera de los 1.000 peregrinos al día. El viernes se entregaron 1.540 Compostelas y el sábado llegaron 1.626 peregrinos, números muy similares a los que se registraban, en esta época del año, antes del inicio de la pandemia. Así pues, el dato total se acercó a los 5.000 caminantes en tres jornadas.

Esta situación propició que en muchas calles del casco histórico se viviese un gran ambiente festivo, con largas colas de nuevo en el entorno de la Catedral, donde peregrinos y turistas, pese al intenso calor que se registró durante el fin de semana, aguardaron, pacientes, para cruzar la Puerta Santa. Todo ello, además, en la antesala de las Festas do Apóstolo, que se celebran entre el 20 y el 31 de julio.