El casco viejo pierde la cota de los tres mil residentes y el declive va a más

La portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, presentó ayer una iniciativa que defenderá en el próximo Pleno con el objetivo de revitalizar la ciudad histórica y conseguir asentar en la misma más población residente. La edil señaló al respecto que la zona monumental llegó a contar con más de catorce mil residentes en 1970, cifra que en la actualidad ha bajado ya de los tres mil. Y lo peor es que nada indica que la situación vaya a revertir, sino todo lo contrario. De hecho, el casco viejo ha perdido más de un millar de residentes solo en la última década, lo cual da idea de la rápida desertización que padece el barrio.

“Existe unha gran preocupación por parte da veciñanza pola perda de poboación da Cidade histórica. Na última década perdéronse case 1.000 persoas censadas neste ámbito e existe un proceso de xentrificación co que a xente non quere ou non pode residir na Cidade histórica”, señaló Goretti reflejando el sentir de muchos de los vecinos que aún resisten en un casco histórico más dedicado al turismo que a prestar servicios básicos a los residentes.

La edil señala que “desde o ano 2006, o Concello de Santiago conta cun rexistro de soares que é un instrumento para revitalizar a zona urbana, propoñer a rehabilitación dos edificios en ruínas, preservar a imaxe urbana e garantir as condicións adecuadas de salubridade e ornato público. En todo caso, nesa ordenanza hai unha primeira fase en que as persoas propietarias teñen que edificar ou rehabilitar conforme as instrucións e garantías que se dan e, en caso de iso non se produza, o inmóbel acaba inscrito no rexistro de soares para ir a unha poxa”.

Para el BNG es fundamental actualizar y agilizar esa ordenanza, garantizando que todos los procesos lleguen a su fin. Según sus datos, en la actualidad existe una lista inicial de 123 inmuebles que están pendientes de iniciar este proceso, para que los propietarios inicien la rehabilitación, pero de ellos, solo una pequeña parte actúa. “Na súa primeira etapa, este rexistro de soares tivo poucos inmóbeis inscritos e cremos que hai que darlle un impulso cunha modificación desa ordenanza reguladora para axilizar o procedemento, con máis recursos e máis persoal dedicado a esta finalidade, coa intención de frear o despoboamento, a perda de edificios e tamén a progresiva desaparición de establecementos orientados á veciñanza”, destacó.

Para detener la pérdida de más tiendas tradicionales en la zona monumental, Goretti propone la creación de una ordenanza sobre el comercio de interés local, donde se declaren algunas zonas como saturadas de tiendas de suvenirs y donde se trate de una forma especial a los locales de larga trayectoria y a los que presten servicios esenciales a los residentes.

“Para levar adiante esta proposta, desde o BNG vimos reclamando que o Consorcio ten que incrementar os seus fondos, como unha ferramenta para ir comprando inmóbeis para rehabilitalos, ben como vivendas ou como comercios, cunha proposta que vaia na liña de fomentar os oficios tradicionais, de reparacións e tendas de segunda man, apostando pola economía circular”, afirma la líder del BNG. Pero “coas cantidades que manexa o Consorcio, con cifras similares ás dos últimos anos é imposíbel, pois non ten orzamento para proceder a esta compra e rehabilitación de inmóbeis, nin tan sequera chega para os seus propios programas de rehabilitación de axudas á veciñanza. Ten que haber unha dotación extraordinaria da Xunta e do Estado se queremos darlle ese impulso á revitalización da cidade histórica”.