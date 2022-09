El Certamen Gallego de Bandas dejará Santiago por ‘ghosting’ tras 13 ediciones

El XIV Certamen Gallego de Bandas de Música no tendrá su sede en Santiago por primera vez desde que se creó. La decisión, adelantada en exclusiva a este medio, se tomó por parte de la Federación Gallega de Bandas de Música, promotora del evento, después de que resultara imposible comunicarse ni con el Concello de Santiago ni con el Auditorio de Galicia, donde se celebraron las 13 ediciones realizadas hasta el momento.

Según el presidente de la Federación, Iván Estévez, el motivo que el Auditorio puede tener para no acoger el certamen es el incidente de aforo que ocurrió en la última edición, celebrada en 2019: “Es cierto que habíamos superado el límite de capacidad del auditorio, bloqueando las puertas. De hecho hay fotografías y vídeos de ese momento, pues hasta se llamó la atención por megafonía de que la gente debía de estar sentada”, comenta. No obstante, esta razón es tan sólo una teoría, puesto que la Federación lleva varios meses intentando tener una reunión con algún responsable del Concello, sin respuesta: “Desde abril no logramos tener una reunión con ellos, y ya le hicimos llegar por otras vías que teníamos planes para evitar que eso volviera a pasar”, apunta Estévez. Esta falta de atención por parte de la concejalía de Acción Cultural es el mayor reproche que tiene la federación. Como dicen, “siempre es complicado tener una reunión con ambas partes, por lo que casi siempre eran reuniones con el Auditorio donde entendemos que el gobierno municipal dejaba en sus manos la toma de decisiones”. Con todo, destacan que la ausencia de alternativas y colaboración por parte del Concello fue mayor que nunca: “Ninguna otra entidad nos hizo tanto ghosting como el Concello de Santiago este año”.

La ausencia de respuestas por parte del Auditorio les hace pensar en una falta de interés en el evento más que en miedo a que haya más incidencias, y así lo reconoce Estévez: “Desde el Concello siempre nos dijeron que están encantados de acoger el certamen. Por parte del Auditorio sí que tengo la sensación individual de que somos una molestia”, confiesa.

PROBLEMA PARA LAS BANDAS. Tras estos incidentes, la federación movió ficha y cerró las sedes de los próximos dos años. En este 2022 el certamen se celebrará en Celanova, y será el siguiente 2023 en el que el Pazo de la Cultura de Narón, el segundo auditorio gallego más grande, acoja a los músicos. Iván Estévez destaca las facilidades que los concellos pusieron para el evento: “Lo bueno de ambos es que hay bandas en activo, por lo que siempre ayuda a la hora de organizar y saber a quién preguntar. Además, Celanova no puso ningún impedimento a pesar de hablar a dos meses vista”. Sin embargo, que el certamen no se celebre en Santiago conlleva un grave problema para la federación, aparte del simbolismo que destaca el presidente: “Yo entiendo que siendo la capital y teniendo la Federación la sede en Santiago, es lógico que se haga ahí”. Y es que la geografía céntrica permitía a todas las bandas poder presentarse al certamen con facilidad en el transporte. Con estas nuevas localizaciones, serán muchas las bandas ubicadas en latitudes contrarias las que no vean factible formar parte de esta fiesta de la música popular.

Desde este periódico intentó recabarse la versión del Cocello en este tema, pero aún no ha sido posible.