El CHUS, un referente en Galicia para el tratamiento de los bultos en la tiroides

El Área Sanitaria de Santiago se ha colocado a la cabeza en Galicia del tratamiento de bultos sólidos o llenos de líquidos en la tiroides con la introducción de una nueva técnica, mínimamente invasiva, con la que se alcanzan grandes resultados. Este avance ha sido posible después de que el Complejo Hospitalario Universitario de la capital gallega haya llevado a cabo con éxito, por vez primera en nuestra Comunidad, la ablación por radiofrecuencia de nódulos tiroideos en dos pacientes candidatos.

Esta patología presenta una alta prevalencia entre la población general, afectando a más del 50 % de las personas sanas. En muchas ocasiones, los nódulos al ser pequeños y de bajo riesgo no requieren intervención, sólo vigilarlos, pero en otros si. En este segundo grupo, para aquellos que no aceptan la cirugía o no está indicada, esta nueva técnica supondrá un gran impulso.

En algunos casos, los nódulos tiroideos tienden a aumentar su tamaño de forma progresiva, llegando a producir clínica compresiva; dolor, para tragar o respirar; o alteraciones de carácter estético, identificando el bulto en el cuello; por lo que resulta necesario su tratamiento.

Por ello, como alternativa, cuando está contraindicada o es rechazada la cirugía, han surgido técnicas mínimamente invasivas, como la citada ablación por radiofrecuencia, ya presente en otros hospitales públicos nacionales, cuyo objetivo radica en reducir el volumen del nódulo tiroideo sólido de forma eficaz y segura al inducir una ablación térmica (de 60 a 100 grados centígrados), vaporización de la lesión y necrosis coagulativa de la zona circundante, mejorando, por tanto, la sintomatología local y estética del paciente. De este modo, se frena su crecimiento, disminuye su volumen progresivamente y desaparece la posible problemática existente.

“A cirurxía segue sendo moi importante para o tratamento da tiroides, pero contar cunha alternativa como esta, para estes casos, sempre é moi positivo”, apunta Miguel Ángel Martínez Olmos, Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Área Sanitaria. Esta novedosa técnica puede estar indicada tanto para los nódulos de carácter benigno como para el carcinoma de tiroides recurrente en el que la cirugía ya no resulta posible.

A través de esta nueva posibilidad clínica, no se altera la función de la glándula y, a diferencia de la operación, ésta no precisa ni de ingreso hospitalario (a las pocas horas de la intervención el paciente puede regresar a su hogar y realizar vida normal) ni anestesia general (se realiza con local) ni tampoco de incisiones que requieran puntos. Por ello, el tiempo de recuperación es más rápido y el riesgo de complicaciones mínimo.

La introducción de esta alternativa para la tiroides ha sido posible gracias a la labor del Servicio de Endocrinología y Nutrición del CHUS, tras realizar el procedimiento con éxito en dos pacientes candidatos, el pasado 30 de septiembre. Dicha ablación fue llevada a cabo por los doctores José Manuel García López y Antía Fernández Pombo, acompañados por la enfermera Nieves Caamaño Lois y un experto externo de Madrid, con amplia experiencia en la misma.

Tras los buenos resultados logrados en los primeros candidatos, desde el centro se seguirán buscando aquellos casos en los que el beneficio para la persona sea mayor que los riesgos, no sólo durante la técnica, sino también a largo plazo.