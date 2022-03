El cielo de Santiago se tiñó de naranja

La nube de polvo subsahariano que afecta estos días a España llegó en la mañana de ayer a Santiago, tiñendo el cielo azul y despejado que había de naranja. Fruto de los fuertes vientos de la borrasca Celia, que azota a otros puntos del país, las partículas en suspensión procedentes del Sáhara aterrizaron en la capital gallega, cambiando el tono cromático de la ciudad y afectando notablemente a la calidad del aire, aunque sin pasar del nivel regular.

Así, sin llegar al estado crítico de otras urbes nacionales, en las que las panorámicas parecían sacadas de una película apocalíptica, sí que se percibió notablemente la influencia de este fenómeno meteorológico conocido como calima.

A pesar de que en un principio se esperaba que su influjo fuese mínimo, la realidad superó a las expectativas, por lo que las redes sociales se inundaron de fotografías mostrando esta imagen tan inusual para estas latitudes.

Además de a la vista, esta anormalidad climatológica se percibió en el aumento considerable de las temperaturas, con unas máximas atípicas para esta época del año. De este modo, los termómetros alcanzaron ayer los veinte grados centígrados en Compostela, siete más que la predicción para hoy.

Asimismo, como consecuencia de esas condiciones extrañas, en las principales horas del día, muchas personas pudieron notar una pequeña irritación ocular, una sensación que no llegó, ni mucho menos, a los extremos vividos en Madrid o Murcia, en los que no se recomendaba hacer deporte al aire libre o, en caso de no ser posible, practicarlo con mascarilla.

Todo ese polvo que se percibió ayer fue inyectado por el temporal situado al suroeste del país, que provocó vientos del sureste, empujando el aire desde el desierto del norte de África para crear grandes columnas de calima en la península y Baleares. Esta circunstancia marcó el tiempo de la mayor parte del territorio español, salvo a Canarias.

Esta irrupción permanecerá de forma notable hasta el jueves, jornada en la que se esperan las peores consecuencias, produciendo las llamadas lluvias de barro.

Sin embargo, en Galicia, en general, y en Santiago, en particular, las previsiones de Meteogalicia denotan el regreso del invierno. Así, la comunidad estará situada entre una borrasca en el sur y las altas presiones sobre Azores, permitiendo un corredor de vientos gélidos, con cielos cubiertos y con alguna lluvia ocasional, más probable al norte. A mayores, las mínimas se mantendrán sin cambios, pero las máximas caerán en picado, mientras que los vientos irán en aumento por la tarde.