El Club 600 aterriza hoy en el Obradoiro

El modelo Seat 600 nació en el año 1957 para convertirse en uno de los vehículos emblemáticos de España, y pasados 65 años, continúa presente en nuestras carreteras. El Club 600 de Galicia, con sede en A Coruña, vive este fin de semana su 25+1 Concentración Nacional, en la que celebra cuatro acontecimientos paralelamente: las bodas de plata de las concentraciones nacionales, el 25+1 aniversario del club (1996-2021), los 65 años del nacimiento del Seat 600 (1957), y el Año Santo. Hoy concluye la concentración, y lo hará con la llegada de más de 60 ejemplares de Seat 600 a la Plaza del Obradoiro, sobre las 10:30 horas.

José Luis Chantrero García, presidente del Club 600 de Galicia, aseguró en declaraciones a EL CORREO GALLEGO que“varios ejemplares, como mi coche, tienen 65 de años de antigüedad. Hay alguno más del 58, 59, 60... y a partir de ahí pues ya hay bastantes más”, señala. Entre otros, destaca el primer Seat 600 que vino a Galicia: “concretamente, vino para A Coruña y su matrícula fue 12345”.

El presidente del club recordó algunas de las anécdotas vividas desde el origen del mismo. “Hubo una época, a finales del siglo pasado, en la que se empezó a dar subvenciones por dar de baja un vehículo. Avisé a varios concesionarios para que me llamasen si les llegaba algún Seat 600, y en el año 2000 tenía 18 ejemplares”, asegura José Luis Chantrero. Destaca que “forma parte del origen del club, pues muchos se quedaron en él y otros acabaron en manos de socios”. Además, esto le llevo a una situación bastante curiosa: “Aunque perdí algo de dinero, no me arrepiento. Llegamos a salir en televisión por tener tantos Seat 600, y mi mujer me preguntó como podíamos tener 18 coches pero no un lavavajillas. Obviamente, acabamos comprándolo”.

“Para muchos el Seat 600 es un juguete o una pieza de colección, pero es sorprendente la cantidad de gente que lo sigue utilizando con frecuencia, mismo en el día a día”, señala José Luis Chantrero. “Cuando alguien conserva un Seat 600 a estas alturas, es porque se esfuerza en cuidarlo”, asegura, añadiendo además que son vehículos cuya vida es mucho más larga de lo que se piensa en ocasiones: “Puede parecer que por ser antiguo pueden surgir más problemas, pero estos coches eran pura mecánica, y sus problemas casi siempre tienen solución. En la mayoría de casos, con sustituir alguna pieza es suficiente. Cuando le sucede a algún miembro del club, suele haber otro que tenga esa pieza que se necesita”.