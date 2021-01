El colectivo de pensionistas pide que más asociaciones se sumen también a su ‘pelea’

COMPOSTELA. La Plataforma de Pensionistas de Compostela celebró esta semana una asamblea en la que se abordó la posibilidad de que otras entidades puedan unirse a este movimiento. En este sentido, la portavoz del colectivo compostelano, Manuela Fraguela, indicó que sería muy interesante que otras asociaciones también se involucren en la tarea de “reclamar pensións dignas, xa que é un tema que nos afecta a todos”. “Esta plataforma foi creada en xaneiro de 2018 para defender un dos nosos dereitos históricos máis sensíbeis e necesarios para as familias traballadoras: o Sistema Público de Pensións, que foi brutalmente atacado polas sucesivas reformas lexislativas levadas a cabo polos gobernos do PSOE e do PP nos anos 2011 e 2013”, indican desde el colectivo, que cada primer lunes del mes se concentran en el Obradoiro. redac.