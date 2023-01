El comercio de O Hórreo se reunirá mañana para intentar frenar los robos

Santiago. El centro de belleza Náyate sufrió dos robos la semana pasada, en concreto, en la madrugada del sábado y del lunes. La directora del establecimiento, Loli Vidal contó a este periódico que el viernes dejó, como siempre, la verja y la puerta cerrada, además de la alarma activada. El sábado por la mañana una de las personas que trabaja en el centro vio que la puerta de cristal estaba desplazada y forzada para abrir. La verja estaba intacta. “O seu obxectivo era levar a caixa cos cartos e para iso tiraron dela e terminaron tirando ao chan o ordenador que rompeu, porque está todo unido”, explica. Por ello, Loli Vidal puso la denuncia a lo largo de la mañana.

Este lunes la propietaria llegó al local y tras subir la verja, que se abre con un sistema eléctrico y estaba en perfecto estado, vio que en el espacio que tienen antes de la entrada al local había varios productos de cosmética tirados en el suelo. “Estaba todo revolto, e como aínda non estaba a caixa do diñeiro porque non fora arranxada pois o que fixeron foi levar o teléfono móbil da empresa, unicamente”, destaca.

La alarma pitaba de forma intermitente pero ninguno de los dos días dio notificaciones. Ayer al mediodía Loli Vidal fue a poner la segunda denuncia. Por la mañana ya habían pasado por el establecimiento la Policía Nacional y la Científica. “Indicáronme que parecía que algo podían ver pero polo momento descoñécese como se levaron a cabo os roubos porque tampouco ningún veciño escoitou nin viu nada”, especifica.

Loli Vidal, a mayores, solicitará que se revisen las imágenes de las cámaras del Parlamento para ver si pueden dar alguna pista y así dar con las personas implicadas en los dos robos. l.rey