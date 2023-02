El Concello cederá la finca del parquin del Clínico a la Xunta sin que la haya solicitado

Raxoi no va a esperar a que la Xunta clarifique su posicionamiento. Pretende llevar de manera inmediata a la xunta de goberno la cesión a la administración autonómica de la parcela municipal de 4.000 metros cuadrados, situada entre las avenidas Mestre Mateo y de Barcelona, que el ejecutivo local plantea como la mejor opción para la construcción de un parquin que alivie el colapso en el hospital Clínico de Santiago.

Así lo confirmó ayer el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, durante una visita a la nueva sede de EL CORREO, donde manifestó que su intención es poner cuanto antes la parcela a disposición del Sergas para que la pelota quede sobre San Caetano. “Vamos a ceder la finca a la Xunta aunque no nos la haya pedido. La vamos a poner a su disposición, si no la quieren, allá ellos”, señaló el alcalde de Santiago que reconoció que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, “antes no estaba de acuerdo pero ha cambiado a este respecto y se ha abierto a la propuesta que le planteamos”.

El regidor detalló que la parcela que el Concello ofrece “no es muy grande y está en un terreno con bastante pendiente”, pero permite la “construcción de un aparcamiento de cuatro plantas y con capacidad para 480 vehículos”, que tendría dos entradas, tal y como detalló Sánchez Bugallo. “Podría tener un punto de acceso en la parte de abajo, en la planta cero, en la avenida de Mestre Mateo; y otro arriba, en la última planta, al nivel de la avenida de Barcelona y con acceso directo al hospital Clínico”, señaló.

En este sentido, también justificó el interés municipal en que sea la administración autonómica la que ejecute el proyecto. “Creemos que es mucho mejor que lo haga el Sergas porque de esa manera la inversión en el aparcamiento sale a fondo perdido. Además, de esta manera también se tendrían que aplicar en esta instalación la tarifa que tienen los parquins de los hospitales de A Coruña o Vigo, es decir, de un euro la hora”.

En este sentido explicó que de ser el Concello el que licite la obra “volvemos a tener el mismo problema que en el parquin de al lado, puesto que el concesionario tendría que amortizar la inversión”. Al respecto, y sobre los altas tarifas que denuncian muchos usuarios, el alcalde quiso recordar que “se trata de un parquin que funciona 35 horas a la semana, de lunes a viernes por la mañana, mientras que por la tarde apenas tiene actividad y los fines de semana tampoco”. Así justificó los precios indicando que al coste de funcionamiento, “que puede ascender a unos 300.000 euros al año, hay que sumar la amortización; de ahí que haya unas tarifas elevadas”.

“Es normal que sea de los más caros (2,25 euros la primera hora) porque se tiene que autofinanciar”, insistió, a la vez que remarcó que las condiciones del nuevo parquin que ahora plantea “serían muy diferentes”, de ahí que se pudiesen establecer precios económicos.

El eterno problema de aparcamiento en el entorno del hospital Clínico sigue enquistado, pese a las reuniones que mantuvieron en los últimos meses el presidente de la Xunta y el alcalde de Santiago para acelerar los procesos para la construcción de una nueva área de aparcamiento en la inmediaciones del hospital. Xosé Sánchez Bugallo asegura que está a la espera de que se concrete su reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para abordar un tema que implica, dijo, al área sanitaria de Santiago al completo. Y puso como ejemplo el siguiente dato: “El 80 % de los usuarios del Clínico es de fuera de Santiago”, lo que no quiere decir, apuntilló, que no sea un “orgullo” para la capital gallega prestar este servicio a su área de influencia.

El regidor también apuntó a las conversaciones recientes con la conselleira de Infraestruturas, quien le mostró su disponibilidad para acelerar el proyecto, a la espera, también, de la reunión con Comesaña.

El presidente de la Xunta indicaba hace unas semanas que el ejecutivo autonómico no se cierra a la construcción de un nuevo aparcamiento para el Clínico. Aunque también advertía de que será necesario desarrollar previamente un estudio de movilidad para determinar si se “acredita” su conveniencia, como defiende el gobierno municipal.

Rueda recordaba que, en su reunión del pasado octubre con el alcalde compostelano, ambos dirigentes acordaron “colaborar” y el presidente autonómico demandó un estudio de movilidad previo. “Hay que hacer primero ese estudio de movilidad y después determinar si hay necesidad de nuevas infraestructuras; si se acredita con la gente que se desplaza en vehículo particular habrá que plantearse ese parquin. No estamos cerrados, pero yo en lo que quedé con el alcalde es en que es necesario antes tener ese estudio”, subrayaba. La postura del presidente autonómico cambió el pasado octubre, cuando abrió una vía de colaboración con Raxoi para la obra del parquin.