El conflicto saharaui visto desde Compostela: “Mucha preocupación por la familia”

Santiago. Farrah vino varios veranos a Rianxo con su familia de acogida, con la que reside actualmente. Su hermana también vive en Galicia, pero el resto de su familia está en los territorios ocupados, algo que le preocupa mucho. Él, en 2016, acudió allí y estuvo detenido una noche tras participar en una manifestación. “Todavía tengo secuelas de los golpes. Si no te posicionas, puedes estar tranquilo, pero si no ya sabes lo que te espera: cárcel y toetura”. Explica que él tuvo una relativa suerte “porque no era nadie para ellos, pero si eres demasiado activista, si te implicas demasiado, es muchísimo peor”.

Su futuro lo ve en España ya que no desea volver a las zonas ocupadas, desde donde cree que puede tener un altavoz para ayudar a la causa. Igual que Salamuh, su situación legal tiene más incertezas que certezas. La tarjeta de residente continúa en trámite, “mientras, estoy recluido socialmente, puedo salir de España pero no podría volver a entrar”. Su situación fue diferente mientras estudiaba gestión administrativa, “ya que estás más amparado”. No niega que ve muy difícil la liberación del territorio saharaui, pero “hay que seguir luchando para conseguirla”.