El Corte Inglés estrena decoración navideña con un gran espectáculo

Santiago. Uno de los eventos más esperados de estas Fiestas ha sido la inauguración de la Navidad en El Corte Inglés. Después del parón por la pandemia, ha vuelto a cubrir las expectativas de los cientos de personas que se congregaron en la fachada principal de El Corte Inglés de Santiago para ver el espectáculo de ensueño y fantasía de Pablo Méndez Performances.

En la intervención previa al inicio del espectáculo, Cristina García de Albéniz, directora de El Corte Inglés de Compostela, aprovechó para agradecer la presencia a todos los asistentes y comentó que a punto de cumplir 25 años de existencia en Santiago se retoman las actividades navideñas, “reforzados y con la ilusión del primer año”.

Sorprendió el espectáculo Es magia, es Navidad sobre el cielo de la rúa do Restollal. Acróbatas y bailarines ejecutaron una coreografía de altura, que unidos a los efectos de luces, color y sonido, lograron transportar a los asistentes al mundo de los sueños.

Niños y adultos tuvieron la oportunidad de vivir uno de los momentos más mágicos con la llegada de Papá Noel, que apareció en una burbuja gigante, volando sobre el cielo de Compostela. La emoción de los allí presentes se reflejó en una ovación conjunta, un recuerdo imborrable para los niños y niñas allí congregados.

Mariah Carey no podía faltar y All want for Christmas Is You sonó para hacer bailar a todo el elenco de artistas y a todos los asistentes a esta gran fiesta de la Navidad. El Corte Inglés dio todo el protagonismo en este evento a sus clientes. Chus Fernández Reiriz, de Ribeira, ganadora del Concurso Nuestra estrella de la Navidad eres Tú, fue la encargada de accionar el mando con el que se iluminó la fachada de El Corte Inglés, momento en el que la acompañaban en el escenario la dirección del centro: Cristina García de Albéniz Cerezo, directora; y Mónica Álvarez Parada, responsable de RRHH. Ha sido el pistoletazo de salida a una programación navideña que incluye numerosas actividades. ecg