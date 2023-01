El Corte Inglés presenta o Premio Novela Europea

NOVELA. Esta mañá, ás 11.00 horas na Sala de Ámbito Cultural, situada na planta baixa de El Corte Inglés de Santiago (rúa do Restollal, nº50), presentarase o Período de Votación do XVI Premio Novela Europea Casino de Santiago. Neste acto, estarán presentes diversas autoridades, coma: Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relacións Institucionais, Marketing e Sustentabilidade do propio El Corte Inglés nas comuunidades de Galicia e Asturias; Valentín García, Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e finalmente, Ubaldo Rueda, presidente do Casino de Santiago.