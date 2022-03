El ‘coworking’ gana fuerza con la apertura de un nuevo espacio en Sar

Trabajar por cuenta propia no es fácil. No perteneces a ninguna empresa, tienes que pagar tu Seguridad Social y si no trabajas, no cobras, sin embargo, del autoempleo también surgen oportunidades, algunas reunidas en los espacios de coworking, una alternativa rentable y eficaz para los autónomos.

La convergencia de trabajadores, proyectos y sobre todo ideas protagoniza el día a día en estos centros, que ofrecen la posibilidad a cualquier trabajador autónomo de instalarse en un lugar de trabajo compartido a un precio asequible. Este mercado se concentra, normalmente, en núcleos urbanos,

En Santiago, por ejemplo, el coworking es una tendencia que está ganando fuerza en los últimos tiempos. Ejemplo de ello es la iniciativa que firman Luis Carretero y Luis Díaz, promotores de Sar 53. “Un lugar de encontro e traballo no barrio compostelán de Sar”, tal y como lo definen ambos. Son amigos desde los cuatro años, y encontraron el local en pleno confinamiento. A partir de ahí, decidieron acondicionarlo para trabajar en él y ofrecer puestos de trabajo a otros autónomos y empresas.

Ellos mismos fabricaron la mayoría del mobiliario con mucho cariño. “Es un espacio amable y cálido donde da gusto estar, Sar 53, llamado así por la dirección en la que se encuentra situado, rúa de Sar 53”, tal y como destacan en su página web. Destacan que ofrecen dos tipos de puestos de trabajo, uno de media jornada (flexible) por 90 euros al mes y otro de jornada completa por 170 euros. “Ambos dan derecho a la utilización de las zonas y servicios comunes, cocina, sala de reuniones, impresora, internet y algo de lo que pocos espacios similares pueden presumir, un amplio jardín”, subrayan. En la opción de jornada completa se permite el acceso 24 horas al día, siete días a la semana. “El objetivo”, añaden, “es generar un ambiente de trabajo agradable donde compartir experiencias y generar sinergías que favorezcan la actividad profesional de los usuarios, algo muy necesario en los tiempos actuales”.

Toda la información referente a su ubicación y alquiler del espacio puede encontrarse en la web sar53.com y también en la cuenta de Instagram @sar_53.