El crimen de Loli, un caso de prostitución y olvido en el barrio chino de O Pombal

Él estaba en libertad, tan solo con una obligación pendiente. No hubo más sospechosos, ni investigaciones relevantes. Al fin y al cabo, la víctima de asesinato no era nada más que una prostituta.

J.S. abandonó la comisaría en un vehículo de la Policía bajo la obligación de comparecer diariamente ante el juzgado mientras no se determinasen las circunstancias concretas de su arresto, ya que el magistrado del Juzgado de Instrucción de Santiago no observó, en las acusaciones hechas por la Policía Judicial, evidencia de su inculpación en el horrible crimen.

Tras su detención, el hombre de 46 años, y la exacta apariencia que describían las chicas del barrio, contestó a un profundo interrogatorio. Sin embargo, no hubo una aclaración suficiente de los hechos; o eso parecía, pues fue puesto en libertad condicional, tras permanecer en la lista policial como único sospechoso del estrangulamiento de Loli con un resultado mortal.

Sus compañeras lo tenían claro. Sus colegas en sus ratos libres buscaban cualquier pista que pudiese ayudar a la Policía Judicial a encontrar al culpable del atroz crimen y, especialmente, a no dejar impune a otro hombre que se aprovecha de las dificultades de una mujer para hacer caja, a costa de la venta y control de sus propios cuerpos. Su principal deseo, el de las prostitutas del barrio de O Pombal, era que la investigación se hiciese como la de cualquier otra mujer ajena a ese barrio y que no cargase en sus espaldas con el peso de una parte del mundo.

Durante la agresión, una mujer escuchó un grito desde su ventana, pero no le dio importancia. Eran muchas las ocasiones en las que los jóvenes de fiesta y algunos grupos de adictos a las drogas se paseaban por las inmediaciones de la Colegiata, generaban peleas o simplemente daban voces dominadas por el alcohol. Por ello, los vecinos estaban acostumbrados a una cierta intranquilidad nocturna. Todo parecía haberse puesto en contra de la víctima, aunque ¿la vida no le había dado ya la espalda?

Sin pena ni gloria, ni suerte. Nadie vio y escuchó lo suficiente como para dar la voz de alarma, mientras que a primera hora de la mañana, cuando el silencio nocturno aún empieza a romperse poco a poco, el cuerpo sin vida de la mujer apareció tirado en una esquina de la Colegiata. Detrás de ella, quedaron dos hijos, de siete y once años de edad, además del recuerdo de una vida no vivida y rota por la prostitución, el maltrato y el olvido.

A ojos de los investigadores, parecía bastante improbable que el asesinato de Loli fuese cometido en el mismo lugar donde apareció su cuerpo. El párroco José Porto Buceta se acostó esa noche a las dos de la madrugada y, por la mañana, a las seis, ya estaba otra vez en pie. Pero él fue el único vecino que estaba despierto a esas horas, asegurando que el silencio fue el de siempre y no había habido nada que perturbase esa tendencia callada.

Con todo, según comentaban tras las puertas cuando no había cliente delante, Loli era la “protegida” de su agresor. Con ella tomaba bocadillos y café en el bar Rotterdam de la calle O Pombal. Según relataba la prensa de esa época, solía acudir a la una de la madrugada a recoger a su “pupila” en el barrio y juntos compartían a menudo una habitación en una fonda. Cualquier cambio de vientos hacía que J.S.B., el hombre mal encarado y maltratador, comenzase una pelea con Loli. Sin embargo, nada hacía presagiar a la silenciosa compañía del barrio, más acostumbrada a los golpes que a los agradecimientos sinceros y a las palabras amables.

Durante la investigación se recabaron importantes y numerosos testimonios que confirmaban las duras y constantes palizas que le propinaba ese hombre. Un individuo indolente del que no se conoce ninguna actividad profesional, más allá de la trata de mujeres y de la explotación sexual.

Detrás de este crimen sólo había una posible testigo, la amiga y compañera, a través de la cual los investigadores llegarían al principal sospechoso del crimen. Los datos fueron saliendo a la luz entre las sombras de un barrio asentado en un intercambio para nada equivalente ni comparable. Se obtuvo una descripción: un hombre de 161 cm de estatura, cuarentón, de pelo largo y canoso, con gusto excesivo por el alcohol, mal encarado y lo más importante, era el chulo de la mujer fallecida. El hombre fue su condena en vida y posiblemente en muerte, pero no solo él, si no todo aquel que reprodujo las condiciones óptimas para que la necesidad de la mujer se mantuviese en el tiempo.

Pero, como en cualquier zona pequeña, y más en un barrio donde los secretos no existen, se supo desde un principio que Loli no fue víctima de este tipo alto y corpulento. Según las publicaciones en prensa sobre la desaparición de la mujer, se confirmó a los pocos días que la víctima habría quedado de madrugada a dormir en casa de una amiga, Fátima, también prostituta y de nacionalidad portuguesa, que hacía servicios en varios bares y locales de O Pombal.

Manipulación, explotación sexual, abandono... eran los círculos en los que Loli se movía y, a su vez, también el último clavo ardiendo al que se agarró para sobrevivir quien hereda una posición social y no es capaz de desprenderse de ella. Ese trágico día, Loli acudió a hacer la jornada a su punto asignado en el citado bar. Fue avanzada la noche cuando la víctima, concertó una salida en un automóvil con un cliente, que según las descripciones era “alto, de barba, corpulento” y poco conocido en O Pombal. Tan poco se sabía de él que, en un sitio como ese, no se sospechaba el nombre por el que respondía.

Sus compañeras, al enterarse de la trágica muerte, expresaron, sin darse cuenta y de forma unánime, una historia que aún se repetiría 30 años después. Pidieron, dentro del conocimiento que da ver siempre la vida desde abajo, que la investigación fuese “tan rápida y eficaz como sería si Loli no hubiese pisado jamás un barrio chino”, porque las consideraciones varían en función de a dónde pertenece el protagonista del suceso.

Esa tranquilidad que se deriva al conocer que la mujer que apareció estrangulada y semidesnuda en la Colegiata de Sar no era su vecina, la tendera del ultramarinos o de la plaza de Abastos; la profesora de sus hijos... no era nadie, no era conocida. Ella sólo era prostituta.

En 1991 todavía era habitual que una mujer se encontrara con el muro inquebrantable de la miseria, de la pobreza y de su consideración como un objeto y no como un sujeto de su propia vida. Había crímenes que impactaban y otros sobre los que pasabas de puntillas. Cualquier hombre o mujer sentados en una mañana de lunes de comienzos de los 90 del siglo pasado, con una mano en la taza del café y otro en el lateral de una de las páginas del periódico, reacciona de forma distinta en función de la identidad de la víctima cuando se produce un suceso. Y hay sensaciones de alivio.

El olvido aparece sin motivación. Recordamos todo aquello que, positiva o negativamente, impacta en nuestras vidas de alguna forma y no somos capaces de pasarlo por alto. La desmemoria se da porque sí, ya que algo sucede sin pena ni gloria. Mientras, aquellos que ponen su empeño en negar algo, terminan recordándolo. Tristemente, este es un caso donde las cosas pasaron; aunque para el resto, el valor del suceso sea únicamente el caso en sí mismo.

Fuentes cercanas al caso a las que tuvo acceso este periódico en aquella época indicaron que J.S.B., el único sospechoso del caso y que actuaba desde hacía años como el chulo de Loli, intentó en todo momento desvincularse del suceso. Él aseguraba que, aunque había pasado unas horas en compañía de la fallecida, la había dejado en la zona de Sar tras despedirse de ella. Según su declaración, la habría recogido en casa de la amiga de la víctima, Fátima. Pero algunas voces del barrio advertían de que, posiblemente, Loli se hubiese refugiado en casa de la otra mujer por una fuerte discusión con ese hombre Una de esas riñas habituales, que siempre acababan en palizas.

Aún así, las elucubraciones o hipótesis sin datos contrastables no era bienvenidos en las investigaciones policiales. No había pruebas suficientes que corroborasen esa discusión. Lo que sí existía como prueba eran los numerosos testimonios de las mujeres del barrio que acreditaban las constantes peleas y agresiones a las que se vio sometida Loli. Su macarra estaba siempre con ella, no la perdía de vista. Si viajaba a Vigo- donde se encontraba su familia y también trabajaba a veces como prostituta- él la acompañaba. Tal era su fijación con ella que, también el día de su muerte, fue la última persona en verla.

Eran muchas las casualidades que apuntaban a una muerte a manos del chulo, del hombre que la asfixiaba cada día. Pero no se pudo demostrar que también había sido él quien la estranguló esa madrugada, con un último resultado irreparable.

EL ENTIERRO DE LOLI. A Manuela Fátima o Loli, la cubrieron en el Hospital Xeral de Galicia con un sudario de tela engomada y cremallera corrida. No daba para más el presupuesto estipulado por el ayuntamiento para los entierros con cargo a la tesorería de la beneficiencia pública. Un furgón del ayuntamiento hizo una rápida y anónima -como ella- carrera hasta Boisaca, donde se le daría por fin sepultura tras la autopsia realizada. Tampoco se le puso ninguna corona de flores en los costados del féretro, ni adornos, ni nada.

MÁS PISTAS. Al entierro acudieron un puñado de compañeras del “barrio”, que pidieron que la investigación se hiciese de forma rápida y se encontrase al causante de la muerte de Loli. Tras la ceremonia, algunas de ellas se quedaron formando corros y hablando del posible autor del crimen. No había una opinión disonante en relación al posible asesino. Todas apuntaban a que José Suárez Blanco tenía todas las papeletas para ganar la lotería de la prisión. Hablaban también de las brutales palizas que le propinaba el hombre, la facilidad que tenía para agredirla y echarle la culpa como detonante irracional de su ira. Cualquier cosa que pudiese molestarle era fallo de ella. Sin embargo, la ausencia de pruebas, de testigos y, puede que también de interés, dejaron en libertad al único sospechoso que podría cerrar el caso.

No fue un crimen perfecto, pero tampoco había pruebas suficientes para quitarle la libertad a una persona que lo hacía constantemente con la víctima. En las páginas de los periódicos, a partir de su libertad condicional, no se volvió a escribir sobre el tema. No hay más datos sobre el resultado de un crimen, que como muchos de su calibre, cayeron, irremediablemente, en el olvido.