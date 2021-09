“El cuerpo me pide hacer otras cosas tras 45 años de funcionaria en el Concello”

Después de 45 años como funcionaria, Rosa Iglesias Romero se despide del pazo de Raxoi. Conoce cada esquina de la Casa Consistorial como la palma de su mano y todo este tiempo le ha servido para convertirse en toda una experta de la administración local. Pasó por al menos cinco departamentos municipales: Urbanismo, Archivo, Secretaría Xeral, Patrimonio, Tráfico... y trabajó sobre cientos de expedientes e informes que de una forma u otra ayudaron a mejorar la calidad de vida de los compostelano. Ahora bien, lo tiene muy claro: de su carrera profesional se queda con una cosa, toda la gente, compañeros y vecinos, con la que ha convivido en su día a día.

“Me presenté a la oposición con 18 años; y la aprobé incluso antes de empezar la carrera”, explica, a la vez que recuerda que “fue una amiga la que me animó a opositar. Siempre he sido un poco chapona y he de reconocer que para mí no fue un proceso difícil. Mi padre no sabía nada y cuando le dije que había sacado la plaza se llevó un tremendo disgusto. Me dijo: “¿Pero qué pensabas, que no te podía pagar la carrera?” Eran otros tiempos. Nosotras buscábamos independencia”, relata. Su buena relación con los libros y apuntes le llevó luego a licenciarse en Geografía e Historia en la USC, con especialidad en Archivística; y más tarde también en Filología Española.

Rosa confiesa que en estas cuatro décadas “hice del Ayuntamiento mi hogar; pasaba más horas en la oficina que en mi casa”. Subraya que para ella “la administración local es la mejor de todas, porque es la primera en estar en contacto con el administrado. Siempre le agradeceré haberme permitido estar en contacto con la gente. Hice muchos amigos en mi trabajo, vecinos que venían a arreglar sus cosas, que te preguntaban, que les dabas una respuesta. Había una relación humana”, explica, al tiempo que añade que “ahora es todo mucho más aséptico. La administración electrónica lo ha cambiado todo. A mí me gusta mucho relacionarme con la gente, es estupendo; pero ahora de eso queda poco. Yo hice hasta de psicóloga, cuando algunos ciudadanos te venían a contar sus dificultades”.

Confiesa que la mayor de sus satisfacciones profesionales en el pazo de Raxoi era “la cara de agradecimiento que le quedaba a la gente cuando les solucionabas un problema”.

Por otro lado, también incide en que últimamente tenía la sensación de que “este ya no es mi Ayuntamiento. De los que entraron conmigo, en dos o tres años ya no quedará ninguno. Antes éramos una pequeña familia, celebrábamos las fiestas con comidas de compañeros... esto ahora ya no se ve. Además, había un respeto tremendo a la institución. No digo que los nuevos funcionarios sean peores, pero sí que la mentalidad es diferente. Ahora llegan y lo primero que preguntan es cuántos días de asuntos propios tienen; antes lo que nos preocupaba era el hecho de no saber si haríamos bien el trabajo. Cuando alguien te venía insultando te preguntabas, ¿pero qué pude hacer mal? Ahora eso no pasa”, zanja.

Raxoi le ha marcado, en especial su paso por el departamento de Urbanismo: “Allí vi de todo, pero también fue donde hice mis grandes amigos. Me pilló el bum de la construcción y trabajábamos a destajo. Había gente muy enfadada y otra muy agradecida”, comenta. Explica que en esta etapa también pudo conocer a muchos agentes de la ciudad, como a los presidentes de las asociaciones de vecinos, lo que le permitió adentrarse en el tejido de la sociedad compostelana.

Rosa se define una mujer “políticamente incorrecta” y después de tantos años en Raxoi no le tiembla la voz a la hora de confesar cuál ha sido para ella el mejor alcalde: “Para mí, Xerardo Estévez, porque fue el que dio el pistoletazo de salida a la modernidad. Fue con el que se percibió un cambio radical en la ciudad. Era muy cercano y un hombre al que se le notaba que amaba profundamente la ciudad”, argumenta. No obstante, también quiere poner en valor “el trabajo de Bugallo, que es un hombre que es capaz de pasar día y noche trabajando”. Sobre Agustín Hernández, apunta que “era un alcalde con una gran capacidad de trabajo, pero no le dio tiempo a mostrar lo que sería capaz de hacer”.

Natural de Val do Dubra, Rosa llegó a Santiago con solo diez años para “estudiar en un internado”; y desde entonces se quedó en la ciudad, “aunque quiero mucho a mi pueblo”. Agotó sus últimos días en el Ayuntamiento resolviendo expedientes en el departamento de Tráfico, principalmente sobre cuestiones relacionadas con el uso de espacios públicos. “¡Cuántas veces tramité el expediente para la Carrera Pedestre de EL CORREO!”, comenta esta compostelana de adopción. Ahora, pese a que “podía seguir, el cuerpo me pide hacer otra cosa”. De hecho ya tiene muy trazados sus planes: “Me voy a matricular en Filosofía, que es la carrera que siempre me gustó pero que entonces no tenía mucha salida; y también en clases de doblaje, porque unos amigos que se dedican a la interpretación siempre me dicen que tengo buena voz; y me apetece”, concluye.