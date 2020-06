El deporte y los cines están de vuelta

Hubo que esperar a la fase 3 pero tras tres meses de parón debido a la crisis sanitaria el Multiusos de Sar volvió ayer a abrir sus puertas para los amantes del deporte que se encontraron con alfombras viricidas a la entrada del recinto o semáforos para señalizar cuándo se puede coger una máquina tras ser utilizada por un usuario y ser desinfectada.

Este lunes estaba ya marcado en rojo para muchos compostelanos ávidos de recuperar la normalidad, como se ha visto, por ejemplo, no solo en la apertura del Multiusos, sino también en los cines de As Cancelas, primeros en abrir en la ciudad, a la espera de la apertura de los Multicines Compostela, que tienen programada una película para el próximo día 18, y Numax, que abrirá este viernes con un pase diario a las ocho menos cuarto de la tarde.

Desde primeras horas de la mañana ya se pudo ver a los primeros usuarios del Multiusos, cuya pista central, de 2.473 metros cuadrados, acoge ahora las máquinas de musculación y cardiovascular, entre las que se mantiene la distancia de seguridad, y donde unos semáforos indican cuándo una de estas máquinas puede ser utilizada tras su uso y desinfección.

En cuanto a las aulas para clases dirigidas, están marcadas con cuadrados de 2,2, excepto las de actividades como capoeira, zumba o bodystep que, debido a que necesitan más espacio para movimiento y desplazamientos, están divididas en 2,5x2 metros.

En las entradas al recinto hay alfombras viricidas y en todo el complejo hay geles de hidroalcohol para la utilización de los usuarios en el acceso al centro, a la entrada de los vestuarios, de las salas y de la macropista central.

Además, hay mamparas separadoras y líneas de seguridad en el centro de accesos, donde se toma la temperatura con un sensor, y las puertas de entrada y salida han sido diferenciadas para que los usuarios no lleguen a cruzarse.

Por último, se han reforzado las clases on-line como las que hubo en el confinamiento y se ha reducido el aforo en los vestuarios.

Por su parte, los cines de As Cancelas abrieron ayer sus puertas con el objetivo de volver a captar a los cinéfilos con entradas especiales de reapertura a 4,90 euros.

Además, ofertan una cartelera muy variada y diferenciada en varios estilos: Terror en estado puro, con las películas Malasaña 32 y Expediente Warren: The Conjuring; Experiencia en familia: Sonic, Onward, Jumanji, La Bella y la Bestia, Los Goonies y Los Cazafantasmas; Los superhéores que admiras: Aves de presa, Wonder Woman, Deadpool y Joker; Toda la acción: Bloodshot, Bad Boys for Life, Origen y Matrix, y, Películas galardonadas: Interstellar, Adú y Parásitos.

Con estrictas medidas de seguridad e higiene, se han dejado butacas libres entre espectadores y un circuito especial para favorecer el mínimo contacto posible.