El descontrol es el enemigo

EL ACCESO A UNA VIVIENDA en alquiler va a terminar evolucionando de un problema importante a uno extremadamente grave y quizás irreversible, si nadie pone remedio de manera inmediata.

Hay diferentes causas que nos han traído hasta aquí, no hay ninguna duda. Todas son importantes y todas hay que corregirlas, pero existe una que ha aparecido como tsunami. Tomemos el término desprovisto, en la medida de lo posible, de su matiz negativo y quedémonos con el aspecto desbocado y apabullante.

No existe sector o actividad en la historia de este país que haya aumentado su número en un 2.677,49 % en 5 años (de 2.017 a 2.022). Son datos oficiales de la Xunta de Galicia. Años en los que se pasó de 542 viviendas en 2.017 a 14.512 en 2.022. Eso es un tsunami y esos datos, lógicamente, confirman que está fuera de control. Cualquiera que pretenda ocultar el descontrol de esta actividad desviando la atención a otro tipo de intereses o bien es un inconsciente que desconoce la gravedad del problema a nivel social que genera o bien es malintencionado, ya que conociendo la verdad, la manipula buscando su propio beneficio. Retorcer sentencias judiciales dándoles carácter de norma cuando te benefician y de excepción cuando no, es también otro síntoma de que no nos encontramos transitando el camino correcto.

El auge descontrolado de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ha provocado un terremoto en muy diferentes planos que deben ser abordados uno a uno, por separado, pero con valentía y determinación. Nadie está en contra de este modelo de negocio, pero todo el mundo debería estar de acuerdo en que debería regularse para mejorar tantos vértices con los que interactúa.

Debe regularse para no vaciar las ciudades de viviendas en alquiler tradicional y permitir a cualquier ciudadano acceder a una vivienda digna y a un precio razonable donde cada uno considere. Debe regularse para no competir deslealmente con los locales de hostelería, equiparando obligaciones, impuestos y normativas. Debe regularse para no convertir en pasillos de hotel los rellanos de edificios residenciales, alterando la convivencia de unos vecinos que jamás imaginaron, cuando compraron su vivienda, que tendrían que convivir con turistas de todas las nacionalidades paseándose a cualquier hora por la puerta de su casa.

Debe regularse para que cualquiera que nos visite y opte por este modelo, tenga sus derechos como consumidor asegurados, protegidos y con los estándares de calidad cubiertos. Debe regularse para no expulsar a los estudiantes de ciudades como Compostela, teniendo que marchar a vivir a decenas de kilómetros del campus y robándoles la experiencia única en la vida de ser universitario en Santiago. Debe regularse para no convertir los cascos antiguos en parques temáticos.

No les quepa duda que nadie querrá visitar nuestras ciudades si nos vemos obligados a vivir lejos de ellas y regalar ese espacio a comercios de suvenires. Las VUT no son el enemigo, el descontrol es el enemigo.