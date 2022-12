El desprendimiento de dos arcos del alumbrado navideño alerta a los compostelanos

daños. El fuerte temporal que está azotando la capital gallega en estos últimos días provocó en el día de ayer el desprendimiento de algunos alumbrados navideños. Fue el caso de San Roque, concretamente a la aultura de la rúa do Campiño do Carme, donde tuvo lugar la caída de un arco de las luces de Navidad debido a las fuertes ráfagas de viento. Aunque el hecho quedó en un susto, lo cierto es que la situación podría haberse visto agravada pues por la zona pasan autobuses y vehículos y la caída del arco suspuso alguna que otra chispa, lo que, acentuada por las lluvias podría haber sido un grave peligro. Este no fue el único incidente debido al mal tiempo en la ciudad, pues un hecho similar ocurrió en la rúa de Rosalía de Castro, donde otro arco se desprendió en las mismas condiciones, también a causa del mal tiempo. ecg