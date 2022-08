El destello de las Perseidas persiste sobre Compostela

Así es que, cuando un cometa viaja muy cerca de nuestro planeta, vemos un largo rastro luminoso a su paso. “Ese momento é cando a Terra, na súa órbita arredor do Sol, ‘pasa’ por ese rastro, intersecta coa órbita do cometa e tópase cunha grande densidade de grans de meteoro que noutros momentos do ano non encontraría” y es a lo que nos referimos, subraya, cuando decimos que se trata del ‘pico de actividad’ de un cometa.

APOGEO. No obstante, sí hay momentos en el año en los que se dan ciertos picos. “Isto é porque, igual que nós estamos a dar voltas arredor do Sol, tamén as dan moitos outros corpos”, recalca el matemático, siendo uno de ellos los cometas. “Normalmente defínense como coglomerados de pó e de xeo, compactos, pero cuxas partículas despréndense con moita facilidade”, algo especialmente acusado en el caso de los cometas ya que, como explica Xabier, “ando un está próximo ao Sol, sufre temperaturas moi altas e o xeo da súa superficie sublima, desprendendo partículas e formando una cola”.

FRAGMENTOS. Pero, para entender mejor por qué las Perseidas siempre se dejan caer por estas fechas, lo primero es hablar de su origen. El matemático, divulgador y guía astronómico Xabier Pérez explica en conversación con este periódico que, aunque son conocidas popularmente como ‘estrellas fugaces’ -porque visualmente parecen justo eso: estrellas que se desvanecen muy rápido en el cielo-, realmente de lo que estamos hablando es de meteoros o, concretamente, de fragmentos de cometa. “Son partículas extraterrestres que teñen tamaños moi, moi pequenos, como o dun gran de area de praia ou de arroz”, apunta, que penetran en masa en la atmósfera. Corpúsculos que viajan por el espacio y que, debido al movimiento de la Tierra, los cúmulos o agrupaciones que forman a veces son interceptadas por ella. “Cando iso acontece”, continúa Xabier, “as partículas entran na atmosfera e, ao friccionar co aire, combustionan e comezan arder con tanta intensidade que emiten unha luz muy potente no ceo”. Y es esa luz es la que vemos, como indica el nombre, de forma fugaz en la bóveda celeste.

Aún no es tarde para apuntarse a una noche de observación astronómica a la caza de las Perseidas. Tras varias jornadas en la que una despiadada luna llena ofuscó por completo la caída de estos meteoros, su tránsito a menguante deja abierta una nueva ventana para quien aún no haya pedido a estos astros su deseo de elección.

Esto se debe, relata, a que la fase lunar tamén está relacionada con la hora a la que se realiza la observación. “Se ben a lúa chea está presente toda a noite, a que tivemos púidose ver dende o seu comezo, co que se a intención foi a de agardar a que se fose, ao mellor tocou esperar ás tres da madrugada”, cuenta Xabier. “Porén”, apunta, “xusto despois sucede ao contrario: tarda cada vez máis en saír”, aumentando el tiempo efectivo en el que podremos contemplar las estrellas sin necesidad de trasnochar en exceso: “A primeiras horas da noite ao longo desta semana, en torno ás once ou ás doce, podemos ter xa noite sen Lúa”.

CAMBIO DE FASE. Con todo, cada noche que pasa este efecto se vuelve más débil a causa del tránsito de las fases lunares. Una vez superada la noche de mayor luminiscencia del astro, poco a poco esta va recuperando parte de su oscuridad y destapando el velo que ocluía las Perseidas. Xabier profundiza un poco en esta cuestión: “Realmente, aínda que o auxe fose os días 11, 12 e 13, cando se van ver máis estrelas fugaces na práctica -o ‘pico de visibilidade’, poderiamos dicir- seguramente sexa preto de dúas semanas ou dez días despois diso”, lo que nos sitúa justo a las puertas del periodo que describe el guía, quien señala que “trátase de atopar certo equilibrio entre que siga a haber actividade das Perseidas e que xa non haxa tanta actividade da Lúa. Iso é bastante importante cando se fala do ‘mellor día’ para velo, porque é máis pensar nos ‘mellores días’”.

Esto es algo que, apunta Xabier, pilló por sorpresa a más de uno. “Hai tanta luminosidade nas cidades”, explica, que en comparación “a Lúa é como unha mincha. Pero cando vas ao medio do monte, onde non hai fontes de luz, polo menos directas, aí é cando te decatas da cantidade de luz que desprende”. Sin lugar a dudas, un auténtico faro de la noche que llegó a adueñarse de cerca de un cuarto de la bóveda celeste durante sus veladas de mayor radiancia.

La Comarca de Santiago es una que cuenta con una notable contaminación luminosa. Dentro de los sitios que gozan con menores niveles, explica Xabier, “é interesante afastarse un pouco -primeira recomendación: fuxir dos núcleos urbanos- e buscar sitios cun horizonte moi despexado, que permitan ter a maior parte do ceo á vista”. Una propuesta del guía astronómico en las cercanías: el Pico Sacro. Debido a la gran altitud a la que se encuentra el monte, la ubicación ofrece una clara vista del paisaje a su alrededor y de la bóveda celeste.

Asimismo, Xabier comenta un dato que está muy relacionado con la localización desde la que se realiza la observación. “As chuvias de estrelas non teñen, dende o punto de vista de alguén que as mira dende a Terra, traxectorias aleatorias, senón que semellan vir todas dun mesmo punto, ao que se le llama ‘radiante’”. Hace referencia a esto el divulgador con especial énfasis en que parecen surgir del mismo lugar, puesto que “non é que veñan de alí senón que, por efecto da perspectiva, vemos que todos os meteoros semellan chegar ‘radiando’ dun punto. No caso das Perseidas, chámanse así -e isto é algo que se aplica a tódalas chuvias de estrelas- porque o seu radiante atópase dentro de la constelación de Perseo”. Tamén as choivas que tivemos fai nada foron as Delta-Acuáridas, con radiante en Acuario, e ao fixarnos nas diferentes que hai en todo o ano, como as Líridas, a Leónidas, as Oriónidas... vemos que todas teñen nomes que derivan das constelacións coas que se vencellan”.

OBSERVACIÓN. Esto es interesante para encontrar un sitio y un momento adecuado para observarlas. Perseo, concretamente, es una constelación que en estas fechas se encuentra muy baja en el cielo al inicio de la noche. “Isto significa que Perseo queda xusto no horizonte”, analiza Xabier, “e dado que as estrelas semellan vir dende ese punto nun círculo, só é posible ver a metade ‘de arriba‘ porque o resto estase a ir cara á parte da bóveda celeste que non se pode ver”. En este sentido, y para maximizar las posibilidades de observación, señala que lo idóneo sería esperar a que Perseo gane cierta altura en el cielo y así se puedan ver también parte de esos meteoros que son radiados en la otra dirección.

En la práctica, concluye Xabier, “isto deixou dúas opcións nas veladas de lúa chea: agardar ata tarde -ata a unha ou as dúas da madrugada-, ou deixar pasar uns días ata que a lúa estea en cuarto minguante” cuando, a primeras horas de la noche, el astro será visible (hasta aproximadamente la una) y Perseo se habrá elevado un poco en el cielo. “Hai que ir xogando con esas dúas variables. Posiblemente, o mellor momento sexa dentro dunha semana, momento no que teremos lúa nova e Perseo estará aínda máis alto no ceo, co que veremos máis estrelas. Está entre as variables meteorolóxica, da Lúa, da altura de Perseo e da hora, e en ver que se adapta mellor”.

Si bien, admite, no hay un ‘momento perfecto’ porque “pódese colar unha nube e fastidiar a noite, pero trátase de buscar que as condicións se adapten a ti e de maximizar as posibilidades”. Así, incluso si las circunstancias no se tercian las más óptimas, Xabier señala que “será máis probable que poidas velas que se por responsabilidades laborais ou domésticas non puideches ir antes e quedaches a velo na casa”, ya que en unos días no solo serán visibles las Perseidas, sino también la Vía Láctea y, en general, el cielo nocturno en todo su esplendor. Finalmente, todo apunta a que estas próximas noches brindarán, en palabras del guía astronómico, “unha experiencia, analizada holisticamente, moito máis pracenteira” que las anteriores.