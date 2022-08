El detenido por el incendio de la rúa do Medio es un viejo conocido de la Policía

El incendio que se produjo el lunes en la rúa do Medio, y que puso en alerta a los bomberos compostelanos durante varias horas, sigue sometido a una intensa investigación por parte de la Policía Nacional. Todo indica que fue intencionado, y de hecho hay un detenido con relación a este suceso.

Esta persona, de mediana edad, es ya un viejo conocido por parte de los agentes de la Policía, cuenta con varios antecedentes y, aunque no se trata de uno de los infractores más activos de la capital gallega desde el punto de vista delictivo, sí posee referencias policiales por hechos como delitos contra la propiedad.

AUTORIZACIÓN. Así, todo apunta a que el incendio en la vivienda número 32 de la rúa do Medio se originó después de que se produjeran unas desavenencias entre residentes de ese inmueble -uno de ellos, la persona detenida el martes en Casas Reais como presunto autor del fuego- que, tal y como aclaró el alcalde compostelano a este periódico, “en ningún caso se trataba de okupas”, a pesar de informaciones erróneas en ese sentido. En esta línea, “contaban con autorización del propietario” para residir en la vivienda, como aclaró el propio Sánchez Bugallo. Los Servicios Sociales del Concello compostelano estaban ya desde hace un tiempo pendientes de ese caso, e intervinieron para que el propietario de la vivienda, después de una decisión judicial, fuese a vivir a una residencia de la Xunta hace aproximadamente un par de meses.

Pero esto no quiere decir que estuviera incapacitado legalmente para decidir sobre dicha autorización porque, de hecho, no lo está. Y es que, de acuerdo a lo provisto por la normativa, el juez no puede tomar tal resolución a no ser que le sea transmitida una petición por parte de la familia; una situación que, hasta el momento, nunca se ha producido.

Por otro lado, esta persona propietaria de la vivienda en absoulto era alguien ajeno al distrito, sino que también residió en la zona y su hijo es conocido en el barrio porque tiene un bar en la rúa de San Pedro.

RESIDENTES. Tal y como adelantaba ayer este periódico, los residentes del inmueble en el que tuvo lugar el foco del incendio, entre los que se cuentan una pareja y dos menores, fueron contactados por los Servicios Sociales de Negreira tras lo sucedido para ofrecerles una alternativa habitacional, la cual rechazaron en favor de la casa de uno de sus familiares.

En este sentido, afirmó la concelleira de Políticas Sociales, Mila Castro, los Servicios se encuentran realizando un seguimiento del caso y continúan en contacto constante con ellos desde entonces.

RESPUESTA. La rápida actuación de los dispositivos de respuesta a emergencias fue vital para evitar la propagación de las llamas y asegurar su control hasta que fue posible extinguirlas, ya entrada la madrugada. Sin embargo, como apuntó el martes en declaraciones el técnico de prevención y seguridad del parque de Bomberos, José Ángel González, las operaciones que, como esa, suponen la intervención en zonas del casco histórico conllevan una serie de trabas que aumentan la inseguridad respecto a las realizadas en otras como la del Ensanche compostelano.

Esto, explicaba González, se debe a que muchos edificios de la zona antigua están construidos con materiales inflamables, se encuentran muy próximos entre ellos (o, directamente, adyacentes) y las rúas son más estrechas y serpenteantes, dificultando la maniobrabilidad al circular por ellas. A raíz de esto, solicitó que se le facilite al Cuerpo de Bomberos información sobre el interior de los edificios de esta área de antemano para maximizar la efectividad y seguridad en sus intervenciones.