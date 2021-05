El día en que Luis Miguel no pudo ver volar el Botafumeiro

Dicen que los clásicos nunca mueren, y si no que se lo digan al famoso cantante Luis Miguel, que a sus 51 años está viviendo una segunda juventud gracias a una serie de Netflix basada en su vida. Dicha producción ha sido la causante de que sus temas estén entre los más escuchados de Spotify. Y es que las nuevas generaciones están descubriendo los boleros y las baladas románticas del Sol de México con la serie protagonizada por el actor Diego Boneta, cuya historia está enganchando a los que crecieron con el intérprete de La incondicional, pero también a los más jóvenes.

Es cierto que muchos sospechaban que la vida de Luis Miguel había sido de todo menos normal, pero este trabajo de Netflix, que cuenta con la autorización del artista, está dejando al descubierto muchos episodios desconocidos. Entre ellos, las jornadas incansables de trabajo a las que lo sometía su padre siendo solo un niño, la trágica desaparición de su madre o la bancarrota provocada por su progenitor, que casi lo lleva a la cárcel.

Una historia muy complicada repleta también de buenos momentos y de mucha música y conciertos, como el que el 23 de septiembre de 2004 ofreció en Santiago. Aquel día, mejor dicho, aquella noche, Luis Miguel acabó para siempre con la leyenda de que el Multiusos do Sar sonaba mal. Su entonación perfecta y su potente voz encandiló al público, que pudo disfrutar de temas como Devuélveme el amor o Hasta que me olvides. Pero antes de su actuación, Micky quiso conocer en persona la Catedral, ya que justo el día anterior había visto por televisión una visita que los príncipes habían hecho a la Basílica compostelana y se quedó prendando por el espectacular vuelo del Botafumeiro. El astro mexicano llegó en un Mercedes negro hasta la plaza de la Azabachería. Allí se bajó del coche ante la mirada de muchos peregrinos, que con asombro exclamaban ¡Es Luis Miguel! En la puerta de la Catedral le esperaba una comitiva, encabezada por María Xosé Dopico, gerente de Promoción del Camino en aquella época, y la que firma este artículo, infiltrada en el grupo y muy callada, pero atenta a cualquier comentario que hiciese el artista. Haciendo gala de su elegancia, El Sol lucía un traje gris de raya diplomática, con camisa azul de rayas y corbata rosa palo, que destacaba con su bronceado rostro. Acompañado por dos escoltas de considerables dimensiones empezó su visita por el templo, que le llevó a cumplir con el tradicional abrazo al Apóstol, no sin preguntar antes de dónde venía esta tradición. Después bajó a ver la cripta y no pudo evitar preguntar como buen mexicano si el sarcófago era de plata.

Cuando se acercaron a ver el Pórtico de la Gloria, numerosos visitantes que hacían cola para cumplir con el ritual del Santo de los Croques lo reconocieron e incluso una persona le extendió una guía turística, que él no dudó en firmar. Luis Miguel quiso saber por qué la gente se daba golpes con la cabeza en ese lugar y se echó a reír al conocer la explicación. Fue en ese momento cuando una trabajadora del Museo de la Catedral se acercó a saludarle, y aunque en un primer momento los escoltas se lo impidieron, el intérprete los apartó y para asombro de la mujer y del resto de curiosos le plantó dos besos en la cara. Y cuando Dopico ya daba por finalizada la visita, Luis Miguel preguntó por el Botafumeiro. “¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Es cómo un péndulo? Me gustaría verlo volar”, dijo, pero sus plegarias no surtieron efecto y solo lo pudo ver descolgado, y apoyado en una esquina de una sala de la Basílica. Así que Luismi todavía tiene una cita pendiente con Compostela.