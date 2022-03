El edil de Obras destaca que Raxoi sacó adelante seis grandes proyectos durante este 2022

Santiago. En lo que va de año, la concellería de Obras ha finalizado seis actuaciones con una inversión de 1.177.679,96 euros. Además, se están ejecutando otras siete importantes obras, que en conjunto cuentan con un presupuesto de 4.802.700,72 euros.

Así lo ha apuntado en rueda de prensa el concelleiro de Barrios y Obras, Javier Fernández. El edil socialista ha destacado que todas ellas son demandas de los vecinos de Compostela, “moi necesarias para a cidade”, y pensadas para “o uso e disfrute da cidadanía”.

Según él, “todas estas actuacións forman parte do Santiago do século XXI, da Compostela que herdarán os nosos fillos e netos, as xeracións vindeiras. Todas consribúen a humanizar a cidade eliminando barreras arquitectónicas e dando prioridade ás persoas”, añadió.

Para Javier Fernández, la actuación en los aseos de la Alameda, una de los más importantes, estuvo encaminada a reparar las deficiencias por la entrada de agua. Además, aseguró que se ha reformado todo el interior, incluyendo acabados, griferías y sanitarios.

Otra de las obras recientemente finalizadas que ya está siendo utilizada por el barrio y el resto de público es el aparcamiento de Altiboia. Hay 100 plazas de aparcamiento gratuitas, 30 reservadas para residentes y cuatro para personas con discapacidad. Esta actuación contó con un presupuesto de adjudicación de 171.491,4 euros.

La zona cubierta de Santa Marta, que contó con una inversión de 122.563,76 euros y el acondicionamiento y urbanización del espacio público de la Rúa do Valiño, en Fontiñas, también está lista para ser utilizada por los compostelanos. Con un presupuesto de ejecución de 143.105,9 euros, se trata, según el concejal, “dunha reivindicación de hai máis de dez anos”.

También se ha finalizado el proyecto de regeneración del asfalto. Se realizado en una veintena de calles de la ciudad. Esta actuación contó con un presupuesto de ejecución de 606.559 euros. redacción