El Espazo Veciñal de Sar exige tener un centro sociocultural acorde a las necesidades del barrio

Santiago. El local con el que cuentan los vecinos de Sar para realizar diferentes actividades no acaba de satisfacer a los vecinos, según ha denunciado el Espazo Veciñal de Sar, el órgano de representación del barrio. Explican que entre las problemáticas más graves de la zona está la ausencia de un auténtico centro sociocultural “acorde coas necesidades do barrio, xa que levamos anos a dicir que un baixo habilitado que só permite unha actividade á vez (especialmente inútil en tempos COVID) e as escasas horas de animadores/as están a provocar que se infrautilice”. En su escrito de denuncia, explican que en su reciente reunión con el equipo de gobierno en el Pazo de Raxoi consiguieron sacar un compromiso para comenzar un estudio de otras posibles localizaciones para un centro sociocultural.

También indican que se podrán ver cumplidas otras de sus reivindicaciones, ya que “xa se nos ten anticipado, en xuntanza previa co Concelleiro cando visitou o barrio, o estudo de mellora de horas de animación nos pregos. Así mesmo, comprometéusenos a inmediata instalación dun pasamáns nas escaleiras traseiras do Centro que soben ao parque, despois de varias caídas de veciñas e veciños”, indican. Unas tareas que dependen de la concellería dirigida por Javier Fernández, quien cercioró la existencia de estas necesidades y se comprometió a cumplirlas. Desde el Espazo Veciñal de Sar mandan un mensaje de colaboración a los vecinos de todo el barrio ya que “como queda pendente a instalación de pasamáns en máis escaleiras do barrio, facédenos saber os que falten, por se se nos despista algún. Como o centro sociocultural é cousa de toda a veciñanza, benvidas sexan as ideas”. Todas estas deficiencias se recopilaron bajo la campaña #SarEsixe, y se anima a todos los vecinos a participar denunciando cualquier problema a través del correo espazosar@gmail.com. ECG