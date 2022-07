El falso sacerdote del Camino, un peregrino mulato del s. XVII

Una vez más, Santiago vuelve a llenarse de un ambiente muy cultural con la nueva edición del curso de verano Lecciones Jacobeas Internacionales en la USC, que este año llega a su XIII edición.

El acto se inauguró con la ponencia del profesor John K. Moore, catedrático de Lenguas y Literaturas Mundiales en la Universidad de Alabama (Birmingham, EEUU) y su curiosísima historia sobre José Soller, un peregrino mulato que fue acusado de hacerse pasar por cura hace más de trescientos años. La investigación presentada lleva por título Un peregrino mulato a Santiago: la historia de José Soller, acusado de fingirse sacerdote en el siglo XVII. Se trata de un documento inédito guardado en el Archivo del Reino de Galicia. El profesor Moore destaca el gran “valor histórico” del expediente ya que ahonda en la capacidad de “comunicar la experiencia vivida de toda clase de personas”. Según indica, son “documentos recopilados en el legajo –su pasaporte, salvoconducto y carta de guía– identifican a Soller como ‘Sacerdote de las Indias’ que va de peregrinación a la tumba del Apóstol y desde ahí hasta Roma”.

Durante su intervención, Moore habló también de si se conocen más peregrinos afroamericanos históricos, afirmando que solo unos pocos peregrinos afrodescendientes de Etiopía fueron a Roma en la temprana Edad Moderna, y, sin mebargo, no conoce de ninguno que fuese a Compostela “por esos siglos aparte de Soller”. “Esta escasez de color es relevante, pues en el expediente se describe a Soller como ‘peregrino mulato que parece ser esclavo’ a partir de sus rasgos físicos africanos”, concluye el profesor.

El profesor norteamericano ya había sido reconocido en el 2021 por este estudio de contexto histórico, en el Premio de Investigación sobre el Camino de Santiago y las peregrinaciones de la Cátedra del Camino, organizadores del acto en cuestión.

Además de la curiosa ponencia del profesor Moore, la jornada contó también con la intervención de Dolores Riveiro, profesora de Economía de la USC, quien trató el asunto de El Impacto de la covid-19 en el Perfil del Peregrino. La profesora Riveiro destacó que en 2020, es decir, durante la pandemia, el número de peregrinos cayó en un 80%. En la misma línea, señaló que “el impacto no fue homogéneo, dado que las restricciones de movilidad afectaron totalmente a los peregrinos que recorren largas distancias (asiáticos, norteamericanos, australianos), y en menor medida a aquellos que no debían cruzar fronteras internacionales”, destacando que “ese menor número fue mucho menos heterogéneo”. Asimismo aifrmó que “el peregrino de origen asiático se ha reducido en un 56% respecto a 2019, el de Oceanía en un 70% y el africano en un 53%”. Si bien es cierto que durante el año pasado aumentaron los peregrinos y también sus perfiles, esto no quiere decir que se consiguiera la diversidad previa a la pandemia, pues se mantiene el “sesgo hacia la motivación lúdica y vacacional”, indicó. Tal y como advierte la profesora, que demanda una continua monitorización de los flujos en todas las rutas jacobeas, si algo queda claro es que sin medidas de aislamiento y restricción a la movilidad, no cabe esperar una influencia en el número de peregrinos, pero sí en su origen y perfil.

El programa celebra un encuentro en la que ponentes de todo el mundo son invitados a compartir su visión del Camino desde diferentes perspectivas, dando forma a esta “convivencia intelectual” que se construye mediante todos los asistentes y que concluirá el viernes con una caminata por el Camino de Fisterra entre Lires y Muxía. Este año el curso se centra en El camino, el peregrino y el patrimonio ante los retos de la covid. Con un especial foco en este asunto, en el acto no dejaron pasar la oportunidad para poner en valor la relevancia de que la USC ampare estudios e investigaciones académicas alrededor del fenómeno jacobeo.

El acto de inauguración contó con la presencia del catedrático de Historia del Arte Miguel Taín Guzmán, promotor de estas jornadas; del vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la USC, Gumersindo Feijoo; la comisaria del Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira; la directora del museo anfitrión (el de Peregrinaciones), Esperanza Gigirey, y el codirector del seminario, Daniel Lorenzo.