El flujo de peregrinos en temporada baja empieza a mejorar poco a poco

Los flujos de peregrinos durante los meses de invierno se recuperan paulatinamente y se acercan a las cifras previas a la pandemia, que frenó en seco la evolución al alza en el número de personas que en los últimos años elegían la temporada baja para caminar a Galicia, una opción atractiva para aquellos que quieran esquivar la afluencia que se concentra en los meses centrales del año.

Si en el mes de enero de 2021, marcado por las fuertes restricciones impuestas para frenar una crisis sanitaria que fijaba sus esperanzas en una campaña de vacunación todavía incipiente, llegaron a Santiago poco más de 60 peregrinos, esa cifra casi se dobla diariamente en el arranque de 2022, segundo año de este Xacobeo bianual.

Caminar a solas durante kilómetros, disfrutar de los paisajes invernales y poder interactuar de una forma más cercana con los peregrinos con los que coinciden en las rutas son las razones que apuntan Francesco, Carlo, Jueun, Hyien o Koen, algunas de las personas que este mes de enero caminan a Galicia.

“El peregrino que escoge invierno desea tener contacto con la naturaleza, tranquilidad y que el Camino no esté masificado. Es un peregrino internacional que tiene distintas temporadas de vacaciones y se organizan de manera diferente a los españoles. No le asusta la temporada de invierno porque quizás están acostumbrados a climatologías bastante más duras”, resumió la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en declaraciones a Europa Press.

Después de un invierno muy complicado, la afluencia de peregrinos se recupera poco a poco, aunque está todavía lejos de las cifras prepandemia de un 2019 de récord en el que un 15% de los peregrinos hicieron el Camino en temporada baja.

“Generalmente suele ser un tipo de peregrino que viene del extranjero. Antes venían muchos alemanes, franceses, estadounidenses; aunque con la pandemia están viniendo menos. Es una parte del año mucho más tranquila, que atrae a gente un poco más mayor que en verano”, señaló Mari Carmen Pampín, trabajadora del albergue de Ribadiso, un antiguo hospital medieval a orillas del río Iso, en Arzúa (A Coruña), convertido a comienzos de los años 1990 en alojamiento para peregrinos.

En el año previo al estallido de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, el número de peregrinos en temporada baja se incrementó un 15 %, según las cifras de Turismo de Galicia, que confía en que la buena evolución de los datos de 2021, con un “histórico” segundo semestre tras una primera mitad de año “caótica”, tenga continuidad a lo largo de este recién iniciado año.

“La gente tiene ganas de caminar, de venir a Galicia a disfrutar de lo que se les ofrece, que es lo que están buscando en pandemia y esta etapa post pandemia: contacto al aire libre y un entorno seguro”, resaltó Nava Castro, que apunta al paisaje cambiante del otoño y el invierno como otro de los atractivos que ofrece la temporada baja para los peregrinos.

“AL PRINCIPIO PENSAMOS, PRIMERA Y ÚLTIMA VEZ”. Jueune Kang y Hyien Shin son dos amigas de Seúl que viven las últimas etapas de una experiencia que comenzaron a finales de diciembre en Saint-Jean-Pied-de-Port, Francia. Aprovechando las vacaciones, se lanzaron a una aventura invernal por el Camino Francés que, a pesar de un inicio complicado, estarían dispuestas a repetir. “Al principio pensamos: primera vez y última. Pero ahora estamos convencidas de que podríamos repetirlo”, resumió Juene Kang, que trabaja en el sector del big data en la capital surcoreana.

La popularidad del Camino de Santiago en el país asiático creció exponencialmente durante los últimos 20 años, un fenómeno en gran parte explicado por el éxito de un fenónemo literario iniciado por la escritora Kim Nan Hee en 2006. Dos años antes, fueron 18 los peregrinos de Corea del Sur que completaron el Camino. En 2010 lo hicieron casi 1.500; en 2018, más de 5.500 y en 2019 ya representaron el octavo país en la lista de procedencia de los caminantes, con más de 8.200.

El volumen de peregrinos surcoreanos se hace más notable durante invierno, una época que atrae al viajero del país asiático, que goza de un período de vacaciones en este tiempo. Es el caso de Jueune y Hyien, que reconocen que lo que más les está gustando de la experiencia es la cercanía con otras personas. “Como hay poca gente podemos ser más cercanos entre nosotros”, apuntaron las amigas.

NIETO Y ABUELO COMPARTIENDO EXPERIENCIA. Saint-Jean también fue el punto de partida de Francesco Baiguini, un joven italiano de la localidad de Lóvere, situada a orillas del lago de Iseo, a las afueras de Bérgamo. Inició en solitario su camino el 29 de diciembre. Su abuelo Carlo Cadei lo esperaba el día 21 en Sarria (Lugo) para compartir los últimos 100 kilómetros de caminata hasta Santiago.

“Mi abuelo es una persona especial en mi vida. Para terminar esta experiencia, que es muy importante para mí, es la mejor cosa que podía uno querer. Es una ocasión muy especial, es increíble”, comentó Francesco junto a su abuelo en las inmediaciones del puente sobre el río Iso, a apenas un par de kilómetros de Arzúa, penúltima parada de su trayecto.

La pandemia truncó los planes de este joven italiano, que tenía en mente hacer el Camino en la primavera de 2020. “Pensé, en cuanto pueda, lo empiezo. Y hacerlo en invierno fue una buena decisión porque es una época muy particular. No hay muchos peregrinos y tienes tiempo para pensar, para caminar, para detenerte a mirar”, apuntó Francesco, que valora el hecho de haber hecho etapas en el Camino Francés en las que no se encontró con nadie.

LA ROPA, UN ELEMENTO A TENER EN CUENTA Quienes se lanzan este enero a la aventura del Camino están gozando de un mes anómalo ante la benevolencia de un tiempo que dejó pocas precipitaciones y días de cielos despejados, aunque con bajas temperaturas que tiñen de blanco los campos y caminos durante las primeras horas del día.

Algo que para los peregrinos consultados por Europa Press no supone un gran problema, más allá de tener que recurrir a chaquetas, camisetas térmicas, guantes o gorro; prendas de las que van prescindiendo una vez avanzan la jornada.

Así las cosas, los peregrinos consultados coinciden en alertar sobre un asunto: la pandemia, sumada a la temporada baja dificulta en ocasiones encontrar establecimientos abiertos, especialmente bares o supermercados en algunos puntos del Camino.

XACOBEO E IMPACTO ONLINE. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, defendió ayer ante la Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego las acciones desarrolladas en 2021 por la Xunta para promocionar el Xacobeo 21-22, que se saldó con más de 25 millones de impactos en medios y redes sociales. Como destacó, estos impactos, alcanzados a través de diferentes acciones promocionales, llegaron la diferentes países de Europa, Asia y América.

Entre las iniciativas, la directora general de Turismo subrayó O TeuXacobeo, Instagrammers no Camiño o los diferentes viajes de prensa, más enfocados al internacional. También en este ámbito recordó la retransmisión de la apertura de la Puerta Santa o lo Acende o Xacobeo, así como el “papel protagonista que tuvo la celebración del Año Santo en el Centro Multimedia inaugurado en Roma y que se orientó exclusivamente a la promoción de la celebración del Xacobeo”.

A nivel nacional, comentó proyectos como España Verde o la etapa final de la vuelta a España de ciclismo, que finalizó en la Praza do Obradoiro, frente a la Catedral. Estas acciones se tradujeron, en una afluencia de peregrinos de toda España del 90 por ciento y en 180.000 compostelas, además de los peregrinos que no la recogen y que estimó, rondan el 30 %.

“Teníamos como objetivo que la gente viniera a Galicia a hacer el Camino y a vivir el Xacobeo, pero no solo eso, el Camino y el Xacobeo son, por encima de todo, una puerta para promocionar Galicia”, explicó Nava Castro, y apuntó que “si las diferentes vacunas pusieron freno a la crisis sanitaria, el Camino de Santiago y el Xacobeo son las vacunas que pusieron a Galicia en el camino de la reactivación”.