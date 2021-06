El Gaiás se refuerza como ‘lanzadera’ para disfrutar los Fuegos del Apóstol

La empresa Pirotecnia Ricardo Caballer será la encargada de la organización de los Fogos do Apóstolo, que serán el 24 y el 31 de julio, a las 23.30 horas. El espectáculo de la noche anterior al Apóstol se efectuará desde cinco localizaciones de la ciudad: Parque Eugenio Granell, Parque Carlomagno de Fontiñas, carballeira de Santa Susana, As Cancelas y Monte Gaiás. Asimismo, la traca final del 31 de julio se realizará desde la Cidade da Cultura. Son las mismas localizaciones del año pasado, con la incorporación de As Cancelas y la eliminación de la Almáciga, Monte de Deus y Granxa do Xesto. En estos últimos enclaves se suspendieron los lanzamientos a última hora el pasado 24 de julio debido al elevado riesgo de incendio. El diseño de la propuesta técnico-artística, producción, realización y ejecución de los espectáculos pirotécnicos, de 15 minutos de duración, fue adjudicado durante la junta de gobierno local celebrada ayer a Pirotecnia Ricardo Caballer, por 269.355,68 euros. También corren a cargo de la empresa los trabajos de transporte, montaje y retirada del material, la provisión del material y de la maquinaria necesaria para el montaje e instalación de los fuegos, la vigilancia y seguridad de todo el proceso, y la limpieza de todos los restos producidos por el disparo de los artefactos pirotécnicos, entre otros servicios.

Pirotecnia Ricardo Caballer es una empresa valenciana, fundada en 1881, que a lo largo de su trayectoria lleva obtenidos numerosos premios. Entre ellos, el primer premio, en el año 2000, en el IV Sky Concert, concretamente en el Concurso Internacional de Piromusicales de Yokohama (Japón); el primer galardón del público, la Concha de Oro, en el Festival Internacional de San Sebastián, en 2001; también el primer premio del público en 2003 en el Festival Internacional de Piromusicales de Sttutgart; o más recientemente, en 2017, el máximo reconocimiento en el espectáculo internacional Ignis Brunensis de Brno (República Checa).

Tras el anuncio de la adjudicación de los Fogos, el edil de Fiestas, Gonzalo Muíños, destacó que “dende a zona do Pedroso se poderán ver os 5 puntos de lanzamento, ao igual que dende o Monte de Deus , Vite ou a Cidade da Cultura”. En este sentido, afirmó ayer en Onda Cero que “o obxectivo e chegar de novo ó maior número de xente”.