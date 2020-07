El grupo folk Ukestra do Medio estrena disco durante el Apóstol

El programa de las Fiestas del Apóstol incluye, entre el 17 y el 31 de julio, diversos conciertos de bandas locales y espectáculos para los que será necesaria reserva previa, con el fin de controlar los aforos a consecuencia de la situación sanitaria, que ha llevado también a que este año no haya la tradicional verbena ni las atracciones infantiles que se suelen instalar en la Alameda. Todas las actividades serán gratuitas, pero habrá que hacer una reserva a través de la web www.reservas.gal. No obstante, algunos espectáculos ya han colgado el cartel de entradas agotadas. Es el caso del concierto de la Ukestra do Medio, programado para el 30 de julio en el parque de Bonaval. Solo unos días antes, el 24, este grupo de folk compostelano, fundado en 2013, publicará su primer trabajo largo, Outras Lérias, grabado en el Laboratório Soyuz con Xurxo Pinheiro y Hevi.

Por primera vez presentan temas propios, todos ellos cantados en lengua gallega y con influencias que van desde el pop más intimista al surf, power-pop o country, hecho con ukuleles, bajo y cajón. No por eso dejan de adaptar músicas de sus artistas favoritos, como The Housemartins, Suso Vaamonde, Roger Miller o el Roberto Carlos de los años 60.

Ukestra do Medio es una orquesta de ukuleles que nace en Compostela a finales de 2013. Después de un año de ensayos consiguen montar un repertorio de lo más ecléctico que presentan por bares, salas, centros sociales y festivales de todo el país, logrando una gran aceptación por parte del público.

En los conciertos llevan a su terreno músicas de los más diversos estilos: de clásicos del rock’n’roll, country, swing o pop a músicas tradicionales gallegas o portuguesas, tangos, bossanovas o hasta sonido jarocho mexicano.

Después de diversos cambios, la formación se estabiliza con Sara, Kátia, Yolanda, Fon, César y Alberte. En 2017 entran en el estudio para colaborar en el single Assalto Acústico de Os Novos (Lixo Urbano) y posteriormente vuelven para registrar cuatro temas que publican en un CD titulado em princípio..., que presentan en una pequeña gira por el Reino Unido y posteriormente por conciertos y festivales del país.

El disco se puede escuchar y descargar gratuitamente en el Bandcamp del grupo.

Este año, las celebraciones de las Fiestas del Apóstol estarán caracterizadas por las medidas de seguridad, las distancias, aforos máximos y el uso de mascarilla.