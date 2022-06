El Grupo Socialista exige una reforma integral para el colegio público de Vite I

iniciativa. La parlamentaria socialista, Noa Díaz, lleva hoy a la Comisión de Educación una propuesta para urgir a la Xunta una reforma integral del CEIP Vite I de Santiago. Asimismo, los socialistas exigen construir una pasarela que permita conectar todos los espacios exteriores del centro y garantizar así la total inclusión del alumnado con movilidad reducida. No obstante, esta no es la primera vez que se exigen mejoras en el centro. Así, manifiestan que, incluso el Concello, sin tener competencias en la materia, llevó a cabo una obra de mejora en el centro escolar, algo que debería haber hecho la Consellería de Educación. Sin embargo, pese a las sucesivas peticiones tanto por parte de la comunidad educativa del propio colegio como del Concello; la Consellaría no ha ejecutado ninguna acción. Por ello, dada las deficiencias del centro, se exige una reforma integral. ecg