El histórico café Derby tendrá su propia réplica

El café Derby, uno de los locales más emblemáticos de la capital gallega, y cuya historia se remonta a 1929, tendrá su propia réplica en un espacio de la ciudad. La propuesta parte de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), y con ella pretende que la esencia del mítico local perdure en el tiempo. Todavía no se ha determinado el lugar en el que se instalará, pero sí se ha adelantado que “contará con elementos originales de su inauguración y a escala real”, tal y como indicaron ayer los promotores de la iniciativa en Onda Cero. En cualquier caso, desde Apatrigal prefieren no adelantar los detalles de la propuesta hasta que esté todo cerrado con las administraciones competentes en la ejecución del proyecto.

La idea se enmarca en el proceso abierto por parte de Raxoi con la intención de proteger aquellos locales comerciales o hosteleros que albergan gran patrimonio histórico. En este sentido, tras el cierre del Derby, desde el Concello incidieron en la importancia de cuidar las piezas catalogadas que atesora este histórico café, como son las vidrieras, el zócalo y la carpintería del interior, que tendrán que seguir formando parte del local en el futuro.

En este sentido, son muchas las voces en la ciudad que desean que la esencia del Derby no desaparezca, y apuestan por la continuidad del bajo como café. El propio alcalde de Santiago afirmaba hace solo unas semanas que “sería unha pena enorme que este local cambiara de uso”. Xosé Sánchez Bugallo confía en que “non suceda co Derby o que aconteceu con outros como o Azul ou o Café Español”.

Situado en el número 29 de la rúa das Orfas, a caballo entre el Ensanche y la zona monumental, el Derby permanece cerrado desde que en marzo se decretara el estado de alarma, dado que, durante el periodo de confinamiento, la anterior gestora, Victoria Domínguez, a sus 85 años, tomó la decisión de jubilarse. El precio que se ha fijado para el alquiler del bajo es de 5.500 euros al mes.

En Quatrium Inmobiliaria, en cuya cartera de locales figura el Derby, destacan el gran interés que han mostrado muchos empresarios que atesoran gran experiencia en el sector hostelero, y añaden que todas las negociaciones en marcha garantizan su continuidad, en principio, como negocio de hostelería. “La idea es que se mantenga un uso similar al actual, respetando la idiosincrasia del local, dando continuidad a la actividad hostelera”, afirman fuentes cercanas a las conversaciones en marcha. Además, la intención de los propietarios del inmueble pasa por cerrar un acuerdo con un empresario que conozca el sector y garantice un proyecto sólido, con garantías y que permita un desarrollo estable del negocio. Sobre cuándo fructificarán las negociaciones abiertas, desde Quatrium Inmobiliaria confían en que “no se demoren mucho tiempo”, teniendo en cuenta, subrayan, el gran interés que genera la posibilidad de alquilar un local con tanta historia. En este sentido, indican que el bajo ya ha sido visitado en varias ocasiones y que existe “un interés muy importante por parte de un empresario del sector hostelero”. No obstante, reconocen que el momento actual que está viviendo la hostelería, lastrada por la crisis sanitaria y las restricciones para frenar la expansión del covid-19, no ayuda a acelerar las negociaciones.

De acuerdo a los informes municipales, el bajo está calificado para un uso terciario, con lo cual, podría continuar como local de hostelería, pero también cabe la posibilidad de que se pueda orientar al sector comercial, tal y como confirmaron desde Raxoi. No obstante, desde Quatrium Inmobiliaria apuntan que hasta el momento solo se está manejando la opción de dar continuidad al negocio como café.