El IDIS, al frente de la vanguardia científica

El IDIS está de enhorabuena. Los datos que refleja la memoria anual correspondiente al año 2021 que presentó ayer el centro dejan bien clara su relevancia como pionero en investigación científica sanitaria en España, tanto en recursos como en número de estudios, publicaciones e investigadores.

Según este documento, durante el pasado año el IDIS superó los 46 millones de euros en captación de fondos, un 32 % más que en 2020 y el doble que en 2016. Con ellos, puso en marcha 128 proyectos por valor de casi 19 millones de euros, 100 ensayos clínicos y 120 estudios por más de cinco millones, y 512 contratos de provisión de servicios con una inversión total de 14 millones, además de la creación de 77 nuevos puestos para investigadores por valor de seis millones de euros.

PRESENTACIÓN. La memoria fue presentada en un acto que presidió el Consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, acompañado por el rector de la USC, Antonio López; la gerente del área sanitaria, Eloína Núñez; y Luz Couce, directora científica del instituto. Comesaña destacó que “os indicadores conseguidos polo persoal do IDIS durante o ano 2021 son magníficos, e manteñen unha liña ascendente dende o inicio deste organismo, no ano 2008”. Asimismo, remarcó la tendencia al alza de los principales indicadores de este centro, entre los que destacó la producción científica, “posto que o IDIS superou por primeira vez a barreira das 1.000 publicacións científicas, incrementando tamén o impacto global”, mientras que la captación global de fondos “incrementouse en máis de dez millóns a captación do ano 2020. Destes 46 millóns, uns 20 corresponden a proxectos competitivos e á adquisición do equipamento máis avanzado”.

La captación de talento también es destacable, alcanzando, dijo Comesaña, “preto de 80 contratos novos en concorrencia competitiva, en todas as etapas da carreira investigadora”. Así, los resultados presentados ayer son para el conselleiro “froito da capacidade, talento, esforzo e constancia dos traballadores do IDIS”, a los que felicitó personalmente, así como a la directora del instituto y a la gerencia del área sanitaria.

COMPARATIVA. A 31 de diciembre, 1.161 personas trabajaban en el IDIS, integradas en los 99 grupos de estudio que se organizan alrededor de sus seis áreas de investigación: oncología, genética, endocrinología, neurociencias, inflamación y plataformas y metodología. De esos más de mil profesionales, más del 61 % pertenecen al Sergas y algo menos del 39 % están adscritos a la USC. En cuanto a la publicación de artículos por año, los 1.023 de 2021 aparecieron en 527 publicaciones internacionales indexados en el Journal Citation Report, con un impacto acumulativo de más de 7.000 puntos. Como muestra del incremento en este sentido, en 2020 se publicaron 100 artículos menos, 923, pero el impacto que se registró entonces fue de algo menos de 5.500 puntos.

En esta misma línea se encuentran los 128 proyectos, de los que 83 son nacionales, 34 regionales y 11 internacionales. A la inversa ocurre con los 100 ensayos clínicos, de los que 85 tienen carácter internacional y, en el caso del total de otros estudios, 120, el mayor peso lo presentan los nacionales, con 56; seguidos de los locales, con 35; los internacionales, con 24; y finalmente los regionales, con 5.