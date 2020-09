El IES Rosalía defiende la gestión y esfuerzo realizado ante el nuevo curso escolar

“Porque as acusacións verquidas sobre a dirección e a ANPA do compostelán IES Plurilingüe Rosalía de Castro no seu editorial de onte, día 10 de setembro, non son en absoluto un asunto menor, desde o máximo respecto pola liberdade de expresión e en defensa da claridade que debe acompañar a unha información veraz e contrastada, o profesorado deste centro sentímonos na obriga de manifestar en primeiro termo o noso máis absoluto rexeitamento a tales afirmacións”.

Así comienza el profesorado del IES Rosalía el texto en el que defiende la gestión realizada para preparar la vuelta a clase, prevista en principio para el próximo jueves 16. Desde el centro reivindican “o máximo respecto polo traballo serio e comprometido do director e do seu equipo, así como da ANPA, e manifestar ao tempo o noso recoñecemento polo seu denodado esforzo cotián, redobrado ao longo destes meses debido a especial situación motivada pola Covid 19”.

Como respuesta a las críticas, desde el centro se preguntan “en que se fundamenta quen tal editorial escribe, para afirmar que o instituto Rosalía dimitiu das súas responsabilidades. Neste centro educativo o equipo directivo pasou o verán metro en man medindo aulas e facendo cálculos que lle permitisen impartir docencia coa máxima seguridade posible. Todo estaba debidamente artellado segundo as normas emitidas no mes de xullo. O 31 de agosto publícanse unhas novas instrucións por parte da Consellería que modifican o protocolo do 22 de xullo. Neste novo texto cambian as regras do xogo, pasando dun metro a un metro e medio de distancia entre alumnos/as. O Instituto Rosalía de Castro é un edificio histórico de innegable beleza pero cunhas aulas de dimensións moi limitadas. Como albergar nel, coas medidas prescritas, aos case mil cen estudantes matriculados que ten?”, puntualiza.

En opinión del IES Rosalía, “o equipo directivo actuou co máximo respecto tanto ao alumnado e as súas familias como á legalidade vixente. Pode en verdade cualificarse iso, tal como ese editorial fai, como unha deixación de funcións? En base a que se permite o seu editorial afirmar que nin ao director nin a ANPA do Instituto Rosalía lle importan as consecuencias económicas nin prolongar o confinamento? Cando os tempos son convulsos e a situación tan crítica como esta, non parece que artigos como o publicado no día de onte, no que se nos responsabiliza das calamidades do mundo, axuden a manter a enteireza e serenidade precisa, e moito menos a ilusionar”.

En referencia de nuevo al texto de La Quinta, aseguran que “desde o editorial cuestionase a valentía, o esforzo e a capacidade de ilusionar da directiva. Neste centro, cada un de nós, desde o director ata o profesorado e o persoal non docente, non só temos a suficiente valentía como para afrontar todo tipo de dificultades, senón que xamais ninguén de nós escatimamos esforzos para ilusionar ao noso alumnado. As inxurias e calumnias que alguén – sen asinar- osou verter sobre nós respóndense soas cos logros do noso alumnado”.

Con relación a la modalidad semipresencial planteada desde este centro como una alternativa, “o profesorado sabe ben que nada, nada, substitúe á presenza. Acompañar e convivir son básicos na tarefa de ensino-aprendizaxe. Uns a carón doutros, alumnado e profesorado vivimos as alegrías e tristezas, os descubrimentos e os retos que os días nos deparan, nese espazo cheo de soños, e de esforzo, que procuramos sexan as nosas aulas. E isto, podemos asegurar que ata agora faciámolo literalmente cóbado con cóbado. Pero agora haberá que facelo a un metro cincuenta. E neste caso a toma de decisións precisa non está nas mans dun director”.

Como conclusión, “o Instituto Rosalía de Castro ten como premisa a loita por unha educación de calidade, inclusiva e plural que capacite ao seu alumnado para afrontar os retos que os tempos cambiantes deste século XXI poidan presentarlle. Tamén por iso quixo ser sempre un centro educativo aberto á cidade na que se ubica, e traballar conxuntamente coas familias na importante tarefa de formar aos seus fillos/as, os homes e mulleres do mañá. O profesorado e o persoal non docente do Instituto Rosalía de Castro agradecemos publicamente o esforzo realizado tanto ao director como ao equipo directivo”, termina la carta.