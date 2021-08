“El joven debe descubrir que puede vivir como cristiano sin sonar a ñoño”

Hace cuatro meses que llegó a Santiago, ¿cómo es la realidad con la que se encontró en la Diócesis?

Han sido unos días intensos porque me encontré con una Archidiócesis que es geográficamente muy extensa, con una amplia diversidad de espacios y una diversidad social y eclesial. Es decir, una Diócesis extremadamente rica. Las confirmaciones me están dando la oportunidad de conocer muchas zonas pastorales, parroquias, sacerdotes...

¿Cuál ha sido su primera impresión de las parroquias y qué análisis hace de la realidad del rural?

El interior de nuestra Diócesis es bastante vivo si lo comparas con el rural de Ourense, por ejemplo, que está prácticamente despoblado. Pero aquí aún hay poblaciones rurales bastante importantes y con vida. Hay que seguir apostando también a efectos de vida eclesial por el rural. Estamos en una Diócesis con 1.070 parroquias y 470 sacerdotes.

¿Cómo se puede hacer frente a esa realidad?

La Iglesia de Santiago ya se planteó este reto en el Sínodo que se celebró hace unos años, cuando se vio que es una realidad la disminución de sacerdotes en cuanto a su media de edad, que está en setenta y pico años. Algunos mayores siguen al frente de las parroquias con un ejercicio de entrega y generosidad muy llamativo, aunque las limitaciones y la enfermedad también están disminuyendo sus fuerzas. Tenemos que retomar de nuevo planteamientos que hagan posible una atención a las parroquias con un ejercicio de unidad. Es decir, un ejercicio de corresponsabilidad en las unidades pastorales, que es muy importante dentro del papel moderador que ejerce el sacerdote. Debemos buscar la corresponsabilidad, o comunión, con los laicos, con la vida religiosa... de tal manera que el ser parroquia sea una tarea compartida y vivida en colaboración.

¿Urge avanzar en este sentido?

Tenemos que dar pasos adelante porque en unos años el número de sacerdotes va a disminuir considerablemente, con lo cual creemos que eso va a significar en Galicia una mayor dificultad para la atención al territorio, la parroquia. Mantener una presencia tan cercana costará más. Y eso que cada vez tenemos mejores vías de comunicación, más rápidas. Pero al mismo tiempo nuestros sacerdotes son cada vez mayores.

En el contexto social que vivimos, ¿qué puede hacer la Iglesia para promover las vocaciones?

Se está haciendo un esfuerzo. La pastoral vocacional no es fácil. Supone discernir primero dónde hay esa vocación; y luego acompañarla, que es un trabajo laborioso y que requiere de esfuerzo. Por eso hay que agradecer a los formadores que están en el Seminario acompañando a los seminaristas en su día a día. Este año hemos tenido tres ordenaciones de tres jóvenes sacerdotes y también tres nuevos diáconos que serán presbíteros el próximo año. Este es un momento donde el sacerdocio tiene retos complejos por delante.

Se requiere una mayor entrega, dedicación, mucha paciencia en circunstancias adversas. Por otra parte, aunque es un concepto que no me gusta emplear, tenemos que hacer un esfuerzo para optimizar recursos humanos. Entre todos, sacerdotes, religiosos pero también los laicos, tendremos que ofrecer una atención pastoral que no es como la de antes o ahora. Será una atención más interparroquial.

Muchos jóvenes se sienten completamente desarraigados de todo lo religioso... ¿Qué se puede hacer para que la juventud vuelva a participar en la actividad de la Iglesia?

La pastoral juvenil es una de las que constituyen uno de los mayores retos para la vida de la Iglesia. Requiere sobre todo una inversión de tiempo, tiempo sin medida. Necesitamos a los jóvenes que, a su vez, necesitan ser escuchados. Tenemos que hacer un esfuerzo para entender el lenguaje de las nuevas generaciones, lo que los jóvenes sienten, lo que ellos viven, cómo lo expresan. Hablamos de una generación que nació en un mundo digital, lo cual no es una cuestión baladí.

La comunicación se ha convertido para ellos en algo inmediato a través de vías digitales donde hay un predominio notable de lo emocional. La Iglesia debe acercarse ahí y entender ese lenguaje, no en cuanto a las palabras que se emplean sino a la manera en la que viven y entienden la realidad. El joven debe descubrir que puede vivir y ser creyente en este tiempo sin que eso suene a ñoño o anticuado; debe descubrir que el Evangelio no es algo propio de un museo. Todo lo contrario, el Evangelio es Jesucristo, es vida, una opción de vida, sigue siendo una gran revolución en el corazón de cada uno de nosotros.

¿Qué opina sobre la posibilidad de que los sacerdotes puedan casarse?

Es una pregunta de esas de siempre. La Iglesia Católica Latina ha establecido el celibato sacerdotal. Se ha demostrado que el celibato en la vida de la Iglesia, con todas las debilidades que haya podido haber, ha sido una riqueza cuando se vive no solo como una renuncia a una opción de matrimonio o de familia, sino como una opción de disponibilidad, de entrega mayor. El célibe no es un solterón; el célibe ha de ser una persona entregada y ha de vivir con alegría y generosidad. Creo que el celibato es fructífero y que ha dado una gran vida y santidad a la Iglesia.

Me han dicho que es un gran predicador... y sin papeles.

Bueno, son maneras... (risas). Uno está acostumbrado, aunque la homilía siempre se prepara antes a partir de los textos bíblicos de ese día. A partir de ahí, pues quizás tenga más ese hábito de una predicación sin papeles donde la oralidad tiene que discurrir por un esquema de ideas. Cada uno puede tener un estilo propio, pero creo que es importante la espontaneidad y la fluidez.

Me imagino que una buena comunicación es fundamental hoy en día para la Iglesia...

La necesidad de la comunicación es indiscutible. Id y anunciad... Esas palabras de Jesús con las cuales envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, vividas en el siglo XXI, nos llevan a apostar por una comunicación ya no solo a través de los medios tradicionales. El reto que tenemos ahora es adentrarnos en ese otro mundo donde la noticia y la opinión se están generando constantemente: las redes sociales son un ámbito en el cual la Iglesia tiene que estar presente. Otra cuestión es que nos pueda costar más o que no nos hagamos al lenguaje, pero hay que estar ahí para que también haya un eco propositivo del Evangelio, que quiere iluminar la realidad social.

A veces podemos tener un cierto temor hacia los medios y hacia la entrevista, pero yo creo que hay que estar ahí porque los medios también son facilitadores de la transmisión del mensaje del Evangelio.

¿Haría falta, quizás, crear un buen equipo de curas influencers?

Hace unos días, en una sesión de trabajo con un experto en la materia, hablábamos del papel de los youtubers, instragramers... personas que tienen un eco importante en las redes sociales, que generan opinión. Nosotros también tendríamos que estar ahí, generando esa opinión, y haciendo llegar al público de las redes la propuesta de la Iglesia, que quiere ser iluminadora de la vida personal y social. Por supuesto, debemos contar con influencers que, con un lenguaje adecuado, transmitan la Buena Noticia de Jesús.

Monseñor, le veo muy al día...

Creo que en todo momento hay que estar con la mirada bien abierta y los oídos también. No se trata de ser un esclavo de las modas, sino de estar a lo que se vive, a lo que nuestra gente vive y piensa.