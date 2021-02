El mago Kiko Pastur invita a vivir el Carnaval con ‘disfraces invisibles’

Kiko Pastur comenzó a hacer números de magia en el colegio con su hermano Román y Luis Piedrahita. Una afición que curiosamente no solo han mantenido los tres a lo largo de su vida, sino que han hecho de ello su profesión, logrando un gran reconocimiento por sus espectáculos.

Pastur, además de hacer actuaciones y dar conferencias y cursos, abrió el pasado mes de noviembre en la praza de San Miguel dos Agros el sorprendente Museo de Magia, convertido ya en uno de los lugares obligados a visitar en la zona vieja.

Y estos días especialmente, ya que a falta de fiestas y desfiles en los que mostrar los disfraces, Kiko Pastur ha puesto en marcha una original iniciativa relacionada con el Carnaval, el concurso O Disfrace Invisible, con el que anima a “mimetizarse coa cidade”. La idea es “facerse unha foto onde esteas disfrazado de tal xeito que pareza que non estás alí”, explica el ilusionista en las bases de este certamen apoyado por el Concello de Santiago, que exhibirá en una exposición futura las propuestas más brillantes e ingeniosas de todas las presentadas.

“O teu traxe terá que mimetizarse co entorno da foto coma se foses parte do lugar”, señala Kiko, que da como ideas una nube, una farola, un arbusto o las mismísimas esculturas de As Marías, que han servido de inspiración para el cartel del concurso.

Lo único que hay que tener en cuenta es que sea un lugar reconocible de Santiago, hacerse una foto y enviarla antes del 17 de febrero a inscripcion@odisfraceinvisble.com , previo registro de participación, o en el formulario de la web, teniendo en cuenta que serán solo disfraces individuales o de convivientes.

Habrá premios de 1.000, 500 y 300 euros, y dos accésits de 100 euros para la fotografía más divertida y mágica.

Todo un reto para “estimular o enxeño e a creatividade” de los compostelanos que tendrán que ingeniárselas para camuflarse y desaparecer de la imagen presentada.

El objetivo es poner en valor la ciudad, mostrando algún lugar reconocible de la capital gallega y la ilusión del camuflaje. “Non se trata de crear a ilusión perfecta nin se pretende que a persoa disfrazada resulte completamente imperceptible na fotografía, senón que a forma de disimular a súa figura sexa enxeñosa, graciosa ou artística”.

“Consideraríase pouco enxeñoso, por exemplo, esconder á persoa detrás dun póster cunha fotografía da imaxe da paisaxe que está inmediatamente detrás del”.

Sin duda, una forma diferente de celebrar el Antroido en un año en el que las medidas sanitarias impiden las fiestas y las reuniones.

MUSEO. El concurso es una de las primeras actividades que se llevan a cabo desde el Museo de la Magia, tras los talleres con aforo reducido puestos en marcha el pasado mes de diciembre, y que Kiko Pastur retomará en cuanto sea posible para introducir en el fascinante mundo del ilusionismo a todas las personas interesadas en él.

Y mientras están vigentes las restricciones, el mago atiende personalmente a los visitantes en este peculiar museo, donde se exponen colecciones únicas de piezas del arte de la magia y el ilusionismo, como una reproducción del gran tanque de agua del famoso escapista Harry Houdini, además de carteles y libros antiguos de legendarios prestidigitadores, y muchas piezas de ilusiones ópticas que sorprenden mucho a todos los que se animan a entrar.

Por otra parte, en el museo también se pueden comprar objetos y recuerdos propios de este centro, además de artículos de magia, y conocer a Kiko Pastur y sus sorprendentes trucos.