“El miedo es un lastre innecesario”

Usted tiene mucha mili televisiva. ¿Qué va a ser El Camino Interior?

El Camino interior lo protagonizan personas que todos tenemos que admirar, porque nos ayudan con su experiencia, su introspección y su conocimiento a indagar más allá de lo común. Sus diferentes etapas ayudan a saber de qué pasta estamos hechos mediante reflexiones sensatas que nos sirven para mejorar nuestra vida y la vida de los demás.

Taronjí es un náufrago que llegó a buen puerto. No es mal currículo para ayudar a combatir los efectos de una pandemia.

Después de una aventura de tres meses en solitario por el Mediterráneo, naufragué y llegué a buen puerto, porque por el camino había crecido y me había transformado. Mi condición de náufrago me recuerda todos los días mi realidad y me hace ser muy consciente de mis virtudes y mis limitaciones. El naufragio es un éxito emocional, porque me salvé. Pienso en ello muchas veces.

Han pasado ocho años de aquel reto convertido en aparente fracaso. Y usted le sigue sacando petróleo. Eso sí que es convertir una crisis en una oportunidad.

Creo personal y fervientemente en que los periodos de crisis son buenos para crecer. Mucha gente asocia un naufragio a un fracaso, pero antes de ese momento, en mi aventura había habido muchos éxitos previos. Y después, también. Crecí, salve la vida, hice Capitán Q en TVE, me conocí mejor, me di cuenta de los años que había perdido sin decir a mis padres que los quiero, y ese quizás sea mi mayor éxito. De todo fracaso vivido consciente y objetivamente se pueden sacar cosas buenas si se canaliza adecuadamente la actitud.

Nos encontramos en un momento de la historia en el que es fácil naufragar por dentro. Las olas de un virus, de la incertidumbre, de otra crisis... ¿Cómo se navega bien en un mar bravo para salir lo menos indemnes posible?

Abogo por relativizarlo todo muchísimo. Si nos comparamos casi con quien sea, veremos que somos unos privilegiados. Vivimos en un mundo, un país, una sociedad abierta, democrática, con medios, con sus taras, como todas, pero muy por encima de la media.

¿Cuál es el camino interior de Quico Taronjí y en qué etapa está?

Por edad, estoy prácticamente a mitad del camino, pero desde que estrené paternidad con el nacimiento de mi hija Jimena hace dos años veo la vida de una forma distinta. Y en breve seré padre por segunda vez. Desde aquel naufragio de 2013 hasta ahora veo que surco en una buena dirección, aunque todavía me quede mucho por crecer. Me invade una gran alegría de espíritu, que me parece la mejor manera de vivir.

Pudo morir. Salió muy vivo. Y no le ha pillado miedo a la aventura, sino todo lo contrario. ¿Cuál es su propuesta para quien vive con miedos?

El miedo es un lastre y, pensando en frío, es innecesario. Conviene ser lo suficientemente positivos para comprender que el miedo no cabe dentro de nosotros. Merece la pena evitarlo teniendo en la cabeza ilusiones, ocupaciones y gente.

El Camino Interior hace una televisión humana, como Aquí la Tierra, y profunda. No son tendencias precisamente este tipo de programas, series.

No soy nada crítico con la televisión que tenemos, donde cada cual puede elegir. La televisión es puro entretenimiento por encima de todo, aunque yo esté muy agradecido por hacer Aquí la tierra, que es un programa agradable donde conviven entretenimiento y educación.

Desde el marzo del estado de alarma es embajador de Manos Unidas. A usted la pandemia le ha llevado a involucrarse en una causa social así. ¿Es la manera de salir de aquí siendo, de verdad, mejores personas?

La mejor manera de ser mejores es proyectar parte de lo que somos ayudando a quien más lo necesita. Compartir nos hace más libres y las personas libres no tienen miedo. Quien ayuda y agradece juega en otra liga, vive en otra dimensión.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el rodaje de la serie? ¿Qué podemos esperar de tu intervención en ella?

En el rodaje de El Camino interior comparto algo que a mí me tocó muy dentro, pero no hablo desde ninguna atalaya. No voy por ahí dando lecciones de vida, tampoco en la serie. Simplemente relato lo que viví y lo que cambió mi vida, porque cambiar es posible.

Desde el naufragio, dice, es usted más espiritual. ¿Hasta qué punto ve en la salud del espíritu buena parte de la medicina para ganar la partida a cualquier virus que se nos ponga por delante?

No se puede afrontar ninguna batalla somática sin alegría de espíritu, que es la mejor medicina. Cuidar nuestra esfera espiritual es fundamental. En mitad del vaivén del mundo, mirarse de frente hacia dentro es clave para buscar soluciones sin hundirse.