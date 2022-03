El Multiusos de Sar acoge hoy las mejores ‘batallas de gallos’

··· Con motivo de la celebración, esta tarde (18 h.), del FMS Santiago en el Multiúsos Fontes do Sar, se pondrá un servicio lanzadera desde la rúa da Rosa a partir de las 15.00 horas. “A liña C11 conta con parada próxima ao Multiusos na rúa de Londres, cruce con Fontes do Sar. As paradas máis céntricas para coller esta liña sitúanse na rúa Xeneral Pardiñas, praza de Galicia, Ensinanza e Virxe da Cerca”, indicaron desde ayer. Al final del concierto “manterase o servizo lanzadeira con destino á rúa da Rosa”, añadieron.