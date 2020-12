El nuevo iPhone 12, regalo estrella para esta Navidad en AS Computer

Estas Navidades, uno de los regalos estrella en los hogares de todo el mundo serán los productos de Apple. Su gran cuidado en los detalles y en los diseños, así como su altísimo nivel de integración entre componentes y software, hace de ellos una opción ideal para cualquier persona.

En este sentido, en la tienda AS Computer de Santiago, situada en la Avenida de Barcelona, el nuevo iPhone 12 está teniendo “una acogida espectacular”, indican los propietarios. Con compatibilidad 5G, la mejor cámara del mercado, el procesador más rápido en un smartphone y un diseño renovado, ahora más anguloso, están provocando que sus ventas se disparen en las últimas semanas. Además, tiene nuevos tamaños, impactando el iPhone 12 Mini, pues, en mano, pese a ser muy contenido, su pantalla es enorme.

Con todo, no es el único artículo de la compañía que está causando furor en la sociedad en la actualidad. Así, el HomePod Mini, que se presentó hace tan sólo pocas semanas, también está arrasando, indican desde el establecimiento compostelano. “Tiene una calidad de sonido excepcional y en la tienda lo usamos para controlar las luces y poner la música. Los consumidores que entran suelen quedar sorprendidos al ver que toda la música procede de ese único altavoz”, destacan.

Además, en esta época tan señala, estrenan un nuevo iPad Air, que integra muchas características que hasta ahora eran exclusivas del iPad Pro, llevando su mismo Pencil y teclado.

Integración entre componentes y software. Un buen ejemplo de la integración entre los componentes y el software de los productos Apple son los nuevos MacBook Air, los cuales ya están en exposición en el local de AS Computer. “Estos equipos son los primeros con el procesador M1 de Apple, mucho más potente y eficiente que el modelo anterior de Intel. Genera tan poco calor que no necesita ventiladores, lo que se traduce en un equipo completamente silencioso. ¿Por qué no hace ruido? Porque no tiene nada que pueda hacer ruido. Ese es el nivel de integración”, detallan.

Servicio personalizado. Además de la calidad de los artículos que tienen a la venta, As Computer también destaca por su servicio de soporte y asistencia, “que nos diferencia”, y por un personal formado, “que sabe la calidad del producto que ofrece y lo conoce a la perfección, de manera que los clientes se sientan bien aconsejados y puedan contar con la información necesaria para hacer la mejor elección en su compra”.

Por ello, su objetivo es dar un servicio directo y personalizado, con claridad y asesorando al consumidor en todos los aspectos, para que así puedan elegir la mejor opción que se adapte a sus necesidades.

Asimismo, son Servicio Técnico Oficial Apple, por lo que pueden gestionar directamente las garantías de los productos en sus tiendas y ofrecer actualizaciones y soporte postventa de calidad. Y, a mayores, cuentan con un Centro de Formación, en el que ayudan al cliente a sacarle el mayor partido posible a sus dispositivos.

A todos estos servicios le añaden promociones puntuales, como en el Black Friday o la campaña Back to School, así como ofertas durante todo el año para los estudiantes y profesores.

Por otra parte, en móviles, también tienen a la venta modelos anteriores como el iPhone 11, el iPhone XR o el iPhone SE. Por ello, resalta que “para cada persona, hay un iPhone hecho a su medida”.