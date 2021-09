El papa: “Si voy a Santiago, voy a Santiago; pero no a España, que quede claro”

Santiago. “Si voy a Santiago, voy a Santiago; pero no a España, que quede claro”. Son palabras del papa Francisco. En una entrevista concedida a Carlos Herrera y que la Cadena Cope emitió este miércoles, el obispo de Roma manifestó sus intenciones de realizar un viaje a Compostela con motivo del Año Santo, tal y como adelantó EL CORREO este martes, si bien matizó que todavía no está tomada la decisión definitiva. “Al presidente de la Xunta de Galicia le prometí pensar el asunto. O sea, no lo saqué de una eventual agenda”, apuntó Bergoglio, tras la pregunta formulada por Herrera, en la que también se refirió a la conmemoración del 40 aniversario del mensaje europeísta que el papa san Juan Pablo II pronunció en la ciudad del Apóstol 1982. A este respecto, Francisco indicó que “para mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. O Europa continúa perfeccionando y mejorando en la Unión Europea, o se desintegra”.

Con esto, el periodista insistió sobre su posible viaje a España, a lo que el pontífice respondió que “mi opción hasta ahora de viaje a Europa son los países chicos. Primero fue Albania y luego todos los países eran pequeños. Ahora está en programa Eslovaquia, después Chipre, Grecia y Malta. Quise tomar esa opción: primero a los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. A Estrasburgo fui por la UE. Y, si voy a Santiago, voy a Santiago pero no a España, que quede claro. Al Camino de Europa. Una Europa. Pero eso está por decidir todavía”, zanjó

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este miércoles que para Galicia “sería un orgullo” recibir al papa durante el Año Xacobeo 2021-2022.

Así lo ha remarcado el máximo mandatario autonómico a través de su cuenta en Twitter en respuesta a las declaraciones del papa Francisco en una entrevista concedida a la cadena COPE, en la que deja abierta la posibilidad a visitar Santiago de Compostela con motivo del Año Xacobeo.

Precisamente, Núñez Feijóo viajó el pasado mes de junio al Vaticano para trasladar la invitación formal al pontífice.

“Agradezco al papa el cariño que siempre muestra con nuestra tierra y el Año Santo. Para Galicia sería un orgullo recibirlo, pues el Camino Xacobeo es el origen de la identidad y conciencia europea, hoy reconvertidos en desafíos de futuro que compartimos con Su Santidad”, ha expuesto el presidente gallego en su cuenta de Twitter.