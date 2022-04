El parquin, motivo de desacuerdo entre las alternativas del Peleteiro

Como es bien sabido, la apertura de la plaza de la operación Peleteiro se ha convertido en el último escollo a superar para un proyecto clave para el Ensanche compostelano. Hacia San Pedro Mezonzo o República Argentina, esas son las opciones. En todo este tiempo, el sol y las posibles sombras centraron el debate de ambas alternativas, con posturas enfrentadas, pero más allá de eso, el motivo de discordia está en el parquin subterráneo.

El objetivo de los técnicos es que este estacionamiento tenga entrada y salida por ambas calles, lo que facilitaría el tránsito en el centro de la ciudad y, al mismo tiempo, aliviaría el problema existente para dejar el coche.

En este caso, avalados por los informes, apunta la concejal de Urbanismo, Mercedes Rosón, que la abertura de la plaza hacia donde está ahora el patio impediría esta posibilidad.

“La opción 4 (plaza hacia San Pedro Mezonzo), la que proponemos desde el Concello, resuelve lo que no resolvía la propuesta de CA de 2019 y que tampoco hace ahora la propuesta 5 (plaza hacia República Argentina). El parquin privado debe tener un mínimo de 400 plazas, no puede ocupar el subsuelo público y además necesita una entrada y salida para las dos calles”, explica la edil en declaraciones a EL CORREO.

Esos cuatrocientos lugares se distribuirían entre una parte privada, para los residentes de las ciento cincuenta viviendas proyectadas para el inmueble, y otra pública, con un cupo importante de vacantes.

A pesar de los documentos mostrados por el ente municipal, desde la Asociación Vecinal Raigame insisten en que se estudie más detenidamente la posibilidad del subterráneo bajo la plazoleta.

“A contestación do alcalde foi que menos de trescentas prazas nese terreo público non sería viable. Non sei se eses datos se poden matizar ou non, pero como da por debaixo desas cantidades, esa opción descártana. Por iso, pedimos que se estude máis detidamente e analizar como se pode rendibilizar o aparcamento debaixo da praza pública”, confiesa.

Con este objetivo, la organización entiende que supone una oportunidad excelente para potenciar el entorno.

“Mostramos a posibilidade de que debaixo do espazo público se poidan construír prazas de aparcamento de titularidade municipal, porque entendemos que sería unha gran vantaxe para a zona nova, que se xuntaría co final da concesión do parquin de Praza de Galicia e de Praza de Vigo. Deste modo, dinamizaría moito a zona, xa que permitiría poñer uns prezos máis económicos, porque agora son bastante altos”, analiza su presidente, Xosé Manuel Durán.

Sin embargo, en base a la posición mostrada por Raxoi frente a los colectivos y grupos políticos municipales, teniendo en cuenta las explicaciones del equipo técnico, esa posibilidad no resulta viable.

“Con la opción 5 resulta casi imposible resolver dentro del espacio privado (sin invadir el público), las necesarias 400 plazas de aparcamiento, teniendo en cuenta también sus accesos y demás necesidades”, sentencia Rosón. Además, deja claro que “en la opción 4 se resuelve todo en la parcela privada”.

Por todos estos motivos, la propuesta que está sobre la mesa es la aprobación de la citada Alternativa 4, la cual se pretendará sacar adelante en este mes de abril en el Pleno. Para ello, el Concello necesita modificar antes el Plan Xeral de Ordenanza Municipal con mayoría absoluta (13 votos). Teniendo en cuenta que el PSOE cuenta con diez ediles, siguen los contactos para sumar los tres apoyos restantes.