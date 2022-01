El paso de peatones del Museo do Pobo Galego provoca nuevas quejas

santiago. Colocar un paso de peatones no es simplemente pintar unas rayas en la calzada, sino que requiere un estudio de tráfico serio para garantizar que no se convierta en un peligro por falta de visibilidad o por situarse en un punto conflictivo de tráfico.

Pero también requiere unas condiciones mínimas de accesibilidad, porque para muchas personas la simple ausencia de un rebaje que facilite la bajada a la calzada y la subida por el lado contrario puede convertirlos en una auténtica barrera insalvable.

Recientemente el Ayuntamiento ha recabado la asesoría de entidades que atienden a personas con discapacidad, como Cogami o Acem, y ha recogido sugerencias de los propios ciudadanos para que señalaran las deficiencias que encuentran en el tránsito cotidiano y proceder a solucionarlas. El resultado fue abrumador, porque reveló que en la ciudad se han detectado la friolera de doscientos cincuenta casos en los que estos pasos de peatones no reúnen las condiciones para ser zonas seguras por donde atravesar la calzada, o simplemente no pueden ser utilizadas con personas afectadas por alguna discapacidad motriz o sensorial. Y a estos casos se une ahora el paso situado en frente del Museo do Pobo Galego, que como señalaron varios ciudadanos, requiere una mano de pintura. v.álvarez