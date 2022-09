El plazo para la implantación de los semáforos del Hórreo suscita críticas

La espera ha sido larga, así como duraderas están siendo las obras en la rúa do Hórreo, pero todo parece indicar que tras meses de expectación ante la ausencia de semáforos, los compostelanos verán finalmente una solución.

Así, a la espera de la instalación de los semaforos en el paso de peatones en la pasarela de la estación Intermodal de Santiago, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, aseguró que el plazo es de “dous meses e medio para a instalación dos semáforos”, alentando a la posibilidad de cumplirse antes de que se acabe el plazo. “Espero que non se esgote ese prazo e os semáforos se instalen”, manifestó el regidor compostelano. Así todo parece indicar que no falta mucho para probar este nuevo espacio de convivencia entre peatones y vehículos, y que de esta manera se pueda “normalizar o funcionamento no Hórreo” en un plazo, indica Bugallo, que no incluye otra actuación aún pendiente de contratación y que está “fóra dese ámbito que é a nova rotonda”.

¿NEGLIGENCIA? No obstante, son varias las críticas que han surgido en torno a estas obras y la larga espera del caso que hoy nos ocupa. Así lo manifestó el presidente del grupo popular compostelano, Borja Verea, en declaraciones a Onda Cero, afirmando que “este é o goberno máis neglixente en cuestión de obras” y que, en lo que se refiere a las obras de la rúa del Horreo, estas, apunta, “teñen un retraso e alteracións que afectan ós veciños”.

Así, Verea apuntaba a la constante “negligencia” por parte del gobierno de Bugallo en diversas problemáticas. “O alcalde escondeu a problemática da okupación da vivenda que ardeu na rúa do Medio, a presentación do vehículo autónomo de reparto foi un esperpento”, condenó el candidato del grupo popular a la alcaldía.

El presidente popular afirma en relación a las obras que “as poucas que fixo” fueron “con moitos problemas”. Señaló que las del Hórreo, pendiente de la instalación de la red semafórica en el paso de peatones que da acceso a la pasarela de la estación Intermodal, tienen un gran retraso y que espera “que non esteamos ante unha avalancha extrema de obras porque suporían un fraude para os veciños”. Asimismo, señala la necesidad de un plan de movilidad para Santiago, un “asunto clave e prioritario” ya que, indica, “estamos ante un alcalde que non lidera e un gobernó que non funciona” y cree que “se tiveramos aparcamentos suficientes no entorno do casco histórico e do Ensanche sería máis sinxela a circulación e unha cidade máis amable”, para lo que propone “aparcamentos no campus Sur, así coma un aparcamento que dea servizo ó casco histórico e unha nova concesión dos autobuses”.