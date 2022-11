El poeta sirio Adonis abandona el exilio para asistir a una inscripción en su honor

Santiago. En la mañana de este viernes, el Concello inaugurará dos inscripciones en el Xardín das Pedras que Falan, anexo a la biblitoeca Fonseca, en honor al poeta gallego José Ángel Valiente y al poeta sirio Adonis. El acto contará con la presencia de la concejal de Acción Cultural, Mercedes Rosón; el poeta Claudio Rodríguez Fer en condición de director de la Cátedra Valiente de Poesía y Estética de la USC; y el propio poeta Adonis, que se desplazará expresamente desde París, donde vive exiliado, para la ocasión. Además, esa misma tarde el poeta sirio y reiterado candidato al Premio Nobel de Literatura participará en un recital dedicado a su obra en el Salón Noble de Fonseca.

En el evento intervendrán, entre otras autoridades, la ensayista, doctora en Literatura Francesa y catedrática de Francés, María Lopo, quien hará de intérprete del escritor; y el poeta Claudio Rodríguez Fer, quien presentará a Adonis y leerá la traducción de sus poemas.

LITERATO. Adonis es uno de los principales poetas en árabe en la actualidad, por lo que fue reiteradamente propuesto para el Premio Nobel de Literatura. Nació y se formó en Siria, pero vivió mucho tiempo en el Líbano, hasta que finalmente se exilió en París. Allí ejerció como delegado de la Liga Árabe en la UNESCO y como profesor de literatura árabe en la Sorbona, pero también ejerció la docencia como profesor e investigador visitante en Ginebra, Princeton y Berlín. En 2012, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad del alta Bretaña, en Rennes, coincidiendo con el mismo nombramiento del escritor gallego Claudio Rodríguez Fer, con que mantiene amistad y colaboración literaria desde entonces.

Muy joven adoptó su seudónimo pagano, Adonis, nombre del viejo mito de origen sumerio, babilónico y fenicio adoptado por los griegos que lo liberó de las ataduras religiosas de su nombre familiar. Según Claudio Rodríguez Fer, “Adonis modernizou a poesía árabe e mundial cun experimentalismo aberto que combina o verso libre co poema en prosa, a composición brevísima co poema torrencialmente extenso, a estrutura dramática con diálogos imposibles, por exemplo con Lincoln ou con Whitman. Ademais, Adonis achegouse deliberadamente á poesía máis visionaria de Federico García Lorca, con cuxo Poeta en Nueva York dialogou na obra expresionista Epitafio para Nova York, moi crítica co capitalismo salvaxe e co imperialismo norteamericano”. ECG