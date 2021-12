El Polo Biotecnológico de Galicia despega con el inicio de las obras

El Centro Empresarial del Tambre acogió ayer la reunión de la Mesa Institucional del llamado Acordo da Sionlla, durante la cual se presentó de forma oficial el Polo Biotecnológico de Galicia. Asistieron al encuentro el alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo; el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez; el vicerreitor de Investigación e Innovación de la USC, Vicente Pérez Muñuzuri; el representante del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santiago, Francisco Negreira del Río; el presidente de la Asociación Área Empresarial del Tambre (AAET), José Fernández Alborés; así como representantes de otras entidades colaboradoras.

En la reunión, se presentó la imagen corporativa del Polo así como el proyecto constructivo del Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas (CSIEB). El presidente de la AAET destacó los frutos de la cooperación privada-pública que se evidencia en este proyecto que ayer se presentó en sociedad con el inicio inminente de las obras del edificio de infraestructuras colaborativas. “Hoxe poñemos a primeira pedra de forma simbólica dun centro e un espazo que pretenden ser un conglomerado de empresas innovadoras de carácter industrial”, indicó Alborés.

Asimismo, recordó que comenzaron a trabajar en una mesa dos o tres personas en un despacho de la Asociación, “esforzo que finalmente culminou na Mesa da Sionlla”. “Tras seis anos de múltiples reunións e traballos previos, xa hai unha ducia de firmas que manifestaron a súa intención de establecerse no Polo”, afirmó el presidente del Tambre, antes de añadir que “dentro dun ano inaugurarase o edificio (en decembro de 2022), tempo durante o cal se deseñará un plan de negocio para seguir buscando aliados e empresas para dotar de verdadeiro contido e maior identidade ao proxecto”.

Alborés subrayó que este proyecto “é unha aposta de longo percorrido que, aproveitando as fortalezas de Santiago en biomedicina, pretende dar un salto de cantidade e calidade ao entramado empresarial”.

Por su parte, el alcalde de Santiago se mostró convencido de que esta iniciativa contribuirá a la transformación de la ciudad al permitir “desenvolver un tecido industrial e produtivo vinculado ás novas tecnoloxías”, que además “creará novas oportunidades de emprego para unha xeración de investigadores que tradicionalmente tería que desenvolver a súa carreira profesional fóra”, destacó Xosé Sánchez Bugallo.

Mientras, el conselleiro de Economía trasladó que el centro, apoyado por la Xunta en el marco del Polo de A Sionlla, “é unha mostra do compromiso de Galicia por impulsar o sector biotecnolóxico a través dun espazo propio para crecer, consolidarse e atraer talento”. “O obxectivo é deixar pegada industrial e seguir sumando entre todas as administracións e entidades implicadas para consolidar na Comunidade autónoma unha industria baseada na I+D+i, no talento e no coñecemento”, señaló Francisco Conde. En este sentido, la Xunta cuenta con el plan Estrategia de Consolidación de la Biotecnología 2021-2025, con el que se prevé movilizar 662 millones hasta 2025, lo que supone casi el triple que en los últimos cuatro años. Los objetivos son seguir incrementando el número de empresas hasta 63 nuevas, la facturación global, sumando 220 millones; el número de empleos con 500 nuevos puestos, así como el gasto en I+D+i y el capital de inversión privada.

Igualmente, la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, destacó que “estas iniciativas empresariais tamén dan valor engadido ao parque empresarial da Sionlla, no que xa se adxudicou o 64 % do solo e aínda hai máis de 170.000 m2 para adquirir”.

Los servicios ofertados por el CSIEB, la primera infraestructura del Polo, de 2.500 m2, incluyen la utilización temporal de 18 laboratorios modulares para realizar actividades de I+D+i, en particular actividades de pre-producción, modelado, prototipado y análisis de viabilidad de la investigación realizada.