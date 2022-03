El PP acusa a Bugallo de subir la deuda pública con los Orzamentos de 2022

Los presupuestos del Concello para el 2022 ascienden a casi 130 000 euros, un 4,4 % más que el año pasado, tras aprobarse con el voto favorable del Gobierno en minoría del PSdeG, la abstención de Compostela Aberta y BNG y la negativa del PPdeG, con un discurso que cuestiona la transparencia de algunas partidas y la sintonía entre la calidad de los servicios y el esfuerzo fiscal de los vecinos. Al respecto, el viceportavoz de los popopulares, Ramón Quiroga, denuncia que los Orzamentos supondrán el aumento del déficit del ayuntamiento en casi once millones.

Esta cantidad de endeudamiento municipal que señala Quiroga se suma a los diez millones de euros de deuda que el Concello concertó el año pasado. En paralelo, Quiroga critica que el Gobierno local aumente el déficit en 21 millones de euros en un margen de dos años.

Asimismo, el viceportavoz de los populares apunta como un “indicador da mala xestión económica” que el ayuntamiento haya empezado el año con 24 millones de euros de adeudo y que lo vaya a terminar con 34 millones en total.

IMPUESTOS POR HABITANTE

Quiroga advierte que el recurso de la deuda “non é gratuito” porque “o pagamento de xuros e de amortizacións supón unha suba de máis de cen euros da taxa fiscal por habitante”. En esta línea, el viceportavoz asegura que “un volume amplo de débeda supón un tributo indirecto sobre os veciños que non permite baixar os impostos”. Además, el PPdG alerta que el año acabará con un volumen de deuda por habitante de unos 350 euros.

En otros términos, de deuda por contribuyente, Quiroga habla de que esta podría aumentar 200 euros a finales de año, hasta situarse en los 685 euros por contribuyente. El PPdeG concluye diciendo que las cuentas suponen una “ilusión presupuestaria” que pretende ocultar “a inxusta distribución dos tributos que paga a cidadanía”.

sobre la gestión económica de sánchez bugallo, Quiroga habla de un recurso de “a débeda pola débeda” que “non se entende”: “O gusto polo gasto do Goberno local é un indicador da pésima xestión do alcalde, por canto dispuxo de superávits por importe de 40 millóns en pouco máis de dous anos”, sostiene.

Por otro lado, Quiroga manifiesta que la política económica de Bugallo es “unha das peores do Concello, que no ano 2011 chegou a 70 millóns de euros en débeda, o que supuxo ter que facer un plan de axuste polo Goberno do Partido Popular”. A este respecto, el PPdeG entiende que el endeudamiento con operaciones de más de 20 millones es aceptable si se destina a financiar actuaciones estratégicas, tal y como hizo en su momento el Plan Estratégico del Gobierno de Bugallo en 2007.