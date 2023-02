El PP denuncia que el alcalde prorrogó una licencia de obra caducada a Desproi

Santiago. El PP de Santiago denunció ayer que el Gobierno socialista haya prorrogado “una licencia de obra que ya estaba caducada a la empresa Desproi en pleno traspaso de poder del año 2011, cuando ya era oficial que el partido socialista no iba a seguir gobernando en Santiago”.

Así lo indicó ayer el portavoz municipal de los populares, José Antonio Constenla, en una rueda de prensa en el pazo de Raxoi en la que señaló que “tal como aparece en la documentación a la que tuvo acceso el Partido Popular, la licencia inicial se solicitó el 18 de febrero del año 2008, mientras gobernaba el alcalde Bugallo, pero como la empresa no fue capaz de finalizar las obras en tiempo, es decir, en los dos años y seis meses que le correspondían, el gobierno socialista tomó la decisión de ampliarla el día 14 de junio de 2011, cuando la licencia estaba caducada y tenía que ser renovada, además de tener que realizarse los pagos que son necesarios”.

Con todo esto, manifestó José Antonio Constenla, “el alcalde vuelve a faltar a la verdad al explicar el alquiler de una nave a la empresa propiedad del exconcejal Xosé Manuel Pichel en el polígono de Costa Vella para servicios municipales, ya que cuando ofrece datos en sus pasadas comparecencias afirma que la licencia era de 2012, lo que no es cierto”. Además, el popular remarcó que “algo que resulta incomprensible es que el contrato lo había hecho la empresa beneficiada, en vez de hacerlo la administración local”, destacó.

El portavoz de los populares subrayó que, en este momento, “hay muchas preguntas sin respuesta: ¿por qué no se comprueba si la empresa estaba al corriente de pago con la administración? ¿Sabían si tenía la licencia de actividad? ¿Por qué las fechas de contrato no cuadran? ¿Por qué no comprobaron de quién era a propiedad? ¿Nadie se dio cuenta de qué estaba ocurriendo? ¿Quién fue el responsable de hacer todos estos trámites?”, se pregunta.

Constenla tachó la situación de “obscenidad político-administrativa, lo que parece una total falta de sentido de la responsabilidad”; y reiteró que cada vez “estamos más convencidos de que esto atiende al interés socialista y no al social”, ya que el gobierno local “sigue sin explicar a los compostelanos qué pasa con este contrato y por qué suma tantas irregularidades”.

El popular también se felicitó de que el resto de los partidos de la oposición, CA y BNG, se unieran a la propuesta del candidato a la alcaldía del Partido Popular, Borja Verea, para pedirle al gobierno socialista “que se deje de dar vueltas y, de una vez por todas, ofrezca las explicaciones que merece la Corporación y, por tanto, el vecindario santiagués”. El PP también exige que “se dé a conocer el expediente completo”.

Ante las acusaciones del grupo municipal del PP, fuentes oficiales del gobierno municipal socialista aseguraron que “nada de lo que dice Constenla es verdad”, y justificaron la prórroga del contrato a Desproi con la normativa que incorporó el Plan Xeral, que “estableció las prórrogas máximas en tres años, a los que había que sumar los seis meses que la empresa había solicitado antes de la aprobación de este cambio”. ecg