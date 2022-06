El PP urge la contratación provisional de proyectores

intervención. Se trata de un proyecto de iluminación para la rúa das Estrelas, que comunica el estadio da San Lázaro con el auditorio del Monte do Gozo, que fue redactado en 2018 y licitado en 2021 y sigue a día de hoy sin resolverse. Así, el grupo popular ha presentado por escrito una pregunta dirigida al Concello con el fin de conocer los motivos de la demora en la licitación del proyecto que costaría 68.050 euros y 8 semanas de ejecución. Así, los populares achacan la tardanza a la sucesiva renuncia de las cuatro empresas que se presentaron en un principio a la oferta para cumplimentar la documentación requerida y nunca lo llegaron a hacer. Por ello, al no disponer de la iluminación, se tuvo que instalar proyectores provisionales para cubrir este acceso al Monte do Gozo, por debajo a la SC-20. El PP exige conocer los motivos de dicha tardanza y los gastos generados provisionalmente. ecg