El presidente del ente de hosteleros desmiente la acusación de Aviturga

turismo. La Asociación Hostelería Compostela, a través de un comunicado, ha querido salir al paso de la crítica realizada por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) sobre su presidente, desmintiendo que tachase de “delincuentes” a todos los propietarios de las VUT.

En este sentido, los dueños de este tipo de alojamientos habían cargado contra la figura de Thor Rodríguez por unas recientes declaraciones.

“El presidente de los hosteleros tan pronto dice que los colectivos del sector debemos llevarnos bien, que no somos rivales, como arremete contra las VUT, afirmando que somos mil delincuentes operando en Compostela”, señalaban.

Sin embargo, desde el ente de hosteleros han indicado que esa puntualización está sacada de contexto, puesto que el máximo representante se refería, “en todo momento”, a los “aloxamentos turísticos ilegais”.

Además, remarcan en su nota, Thor Rodríguez expresó su sentir sobre la realidad que vive la capital gallega. Por ello, entiende que los citados hospedajes “precisan ser regulados, xa que supoñen un problema, non só para o sector que representa, senón para o conxunto da cidade”.

Dicha intervención ha dado que hablar, no sólo en este punto, sino también por el apunte sobre la falta de rentabilidad de los establecimientos, quejándose de un “excesivo excursionismo” y “poco gasto”. Consultado sobre ello por este periódico, el concejal de Turismo, Sindo Guinarte, no ha querido entrar a valorar esta versión, aunque dejó claro que se trataba de una “percepción súa”, de la que no hay datos oficiales. ecg