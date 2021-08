El problema de inseguridad en la zona de Santa Marta continúa sin solución

En Campo de Santa Marta, en la avenida de Noia, junto al parque de la avenida de Barcelona, en A Choupana... Los vecinos de esta zona de la ciudad se quejan desde hace ya muchos meses de que es “habitual” ver jeringas tiradas en distintas calles de esta parte de la ciudad, muy cerca todas ellas del Hospital Clínico y también del Campus Vida. Los residentes denuncian que llevan muchos años ya conviviendo con esta situación y señalan que algunos vecinos de la zona han optado por marcharse. Residentes en las inmediaciones de la avenida de Barcelona afirman, además, que ya no pueden “bajar a los niños al parque”. En este sentido, el presidente del PP de Santiago incide en que no se trata de una cuestión puntual, puesto que “se repite a lo largo de los últimos meses”, indicó ayer Borja Verea, quien insiste en que “el problema no es nuevo”. “Hemos hablado ya en numerosas ocasiones del problema de seguridad en algunas zonas del barrio de Santa Marta, con la aparición de jeringuillas en lugares frecuentados por drogodependientes y que está generando un problema de seguridad muy importante”, afirmó ayer el presidente del PP compostelano en el programa Compostela en la Onda. Ante este escenario, indicó que es muy importante “incrementar las medidas de seguridad en la zona, la vigilancia y la presencia policial”, teniendo en cuenta, añadió, que Santa Marta es, junto a O Castiñeiriño, una de las zonas de Santiago que más ha crecido en los últimos tiempos.

Es por ello que desde el PP local señalan que no se ha reforzado como se debiera los servicios en este punto de la ciudad. “Queda claro en aspectos como este de la seguridad, pero también en el estado de los contenedores, con toda la basura desbordada, además de la falta de limpieza, o incluso con el incumplimiento de esa gran promesa electoral del gobierno de Sánchez Bugallo de hacer un gran pabellón con piscina climatizada y gimnasio, que, a estas alturas, pasada ya media legislatura, sigue sin tener visos de salir adelante, con lo que eso significa: un engaño a los vecinos”, señaló Borja Verea.

Y volviendo al tema de la seguridad, el líder popular en la capital gallega subrayó que es necesario proponer un plan oficial eficaz, dado que “Santa Marta es una zona especialmente comprometida”. “No sirve con reforzar la vigilancia de manera temporal, sino que tiene que haber una estrategia consolidada y contundente en el tiempo”.

En la misma línea, vecinos y comerciantes de la zona de A Choupana han denunciado la situación de inseguridad que sufre el barrio debido a la presencia de toxicómanos en el propio interior del parquin del hospital. Señalan que desde hace dos meses se han instalado en la zona, aprovechando, indican, que “a partir de las tres de la tarde ya no hay vigilancia”. “En un primer momento eran dos o tres las personas que accedían al interior del parquin, pero desde hace algunas semanas ya son un grupo de diez o doce. Se pasan muchísimas horas dentro, especialmente a partir de la tarde, cuando no hay vigilancia. Y en muchas ocasiones duermen en el interior del parquin”, afirman algunas de las personas que estacionan sus coches en este aparcamiento de la ciudad.